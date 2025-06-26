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Житло для людей з інвалідністю: зростає попит, але є дискримінація - результати опитування

Четвер 26 червня 2025 06:40
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Житло для людей з інвалідністю: зростає попит, але є дискримінація - результати опитування Фото: Житло для людей з інвалідністю (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні зростає попит на доступне житло серед людей з інвалідністю - 30% рієлторів вже працювали з такими клієнтами, а понад половина з них відзначають збільшення запитів після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.

Що шукають клієнти з інвалідністю

За словами рієлторів, найчастіше люди з інвалідністю потребують:

  • житло на першому поверсі або з безперешкодним доступом (81%);
  • наявність пандусів, ліфтів, широких дверей (67%);
  • розвинену інфраструктуру поруч (50%);
  • адаптацію приміщення під особливі потреби (22%);
  • чутливий підхід до комунікації (19%).

Житло для людей з інвалідністю: зростає попит, але є дискримінація - результати опитування
Яке житло шукають люди з інвалідністю (інфографіка: OLX Нерухомість)

Чи стикаються з дискримінацією

Хоча 63% рієлторів не стикались із відмовами, 37% підтвердили, що деякі орендодавці не погоджувались здавати житло людям з інвалідністю. Серед основних причин:

  • сумніви щодо платоспроможності клієнтів (67%);
  • страх додаткових витрат (42%);
  • нерозуміння потреб людей з інвалідністю (42%);
  • відсутність адаптації житла (33%).

Житло для людей з інвалідністю: зростає попит, але є дискримінація - результати опитування
Чому власники відмовляються здавати в оренду житло людям з інвалідністю (інфографіка: OLX Нерухомість)

Що думають власники житла

Попри це, 97% власників житла заявили, що готові або радше готові здавати житло людям з інвалідністю. Лише 3% повністю не готові. Їхні аргументи - переважно фінансові та інфраструктурні.

Аналітики зазначають, що попит на інклюзивне житло в Україні зростає, але ринок ще не до кінця готовий відповідати на ці запити. Потрібна ширша інформованість, адаптація житла й руйнування стереотипів, щоб зробити оренду рівною для всіх.

Раніше РБК-Україна писало, що ветерани, які втратили житло, повернулися з полону або змушені жити в іншому регіоні, зможуть швидше оформити компенсацію за оренду. Подати заяву тепер можна не лише у підрозділи з питань ветеранської політики, а й через ЦНАП. Розмір виплати залежить від міста - від 3 до 6 тисяч гривень.

Також ми розповідали, що попри війну, більшість українців не відмовляються від планів купити власне житло. Найчастіше обирають квартири або будинки вартістю до 30 000 доларів. Серед основних критеріїв вибору - ціна, площа, район, інфраструктура й безпека. Половина опитаних зізналися, що на їхнє рішення найбільше впливає частота атак РФ та економічна стабільність.

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