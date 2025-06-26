Житло для людей з інвалідністю: зростає попит, але є дискримінація - результати опитування

В Україні зростає попит на доступне житло серед людей з інвалідністю - 30% рієлторів вже працювали з такими клієнтами, а понад половина з них відзначають збільшення запитів після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.

Що шукають клієнти з інвалідністю За словами рієлторів, найчастіше люди з інвалідністю потребують: житло на першому поверсі або з безперешкодним доступом (81%);

наявність пандусів, ліфтів, широких дверей (67%);

розвинену інфраструктуру поруч (50%);

адаптацію приміщення під особливі потреби (22%);

чутливий підхід до комунікації (19%).

Яке житло шукають люди з інвалідністю (інфографіка: OLX Нерухомість) Чи стикаються з дискримінацією Хоча 63% рієлторів не стикались із відмовами, 37% підтвердили, що деякі орендодавці не погоджувались здавати житло людям з інвалідністю. Серед основних причин: сумніви щодо платоспроможності клієнтів (67%);

страх додаткових витрат (42%);

нерозуміння потреб людей з інвалідністю (42%);

відсутність адаптації житла (33%).

Чому власники відмовляються здавати в оренду житло людям з інвалідністю (інфографіка: OLX Нерухомість) Що думають власники житла Попри це, 97% власників житла заявили, що готові або радше готові здавати житло людям з інвалідністю. Лише 3% повністю не готові. Їхні аргументи - переважно фінансові та інфраструктурні. Аналітики зазначають, що попит на інклюзивне житло в Україні зростає, але ринок ще не до кінця готовий відповідати на ці запити. Потрібна ширша інформованість, адаптація житла й руйнування стереотипів, щоб зробити оренду рівною для всіх.