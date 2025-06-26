Переселенцам массово отказывают в аренде жилья: названы главные причины

Несмотря на то, что в Украине уже третий год продолжается полномасштабная война, многие внутренне перемещенные лица (ВПЛ) до сих пор сталкиваются с трудностями при попытках арендовать жилье. 28% арендодателей отказывают переселенцам в жилье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования OLX Недвижимость.
Основные причины, которые называют владельцы жилья:
Хотя 72% владельцев заявляют о готовности сдавать жилье ВПЛ, для четверти переселенцев поиск квартиры остается болезненным вопросом.
Кроме статуса переселенца, владельцы все чаще обращают внимание на:
Для всех арендаторов, независимо от статуса, самыми распространенными трудностями являются:
Это создает дополнительный стресс и препятствует стабилизации жизни для тех, кто и так был вынужден бежать от войны.
Несмотря на заявленную готовность помогать ВПЛ, реальная ситуация на рынке аренды демонстрирует глубокие предубеждения и неравенство доступа к жилью, особенно для наиболее уязвимых категорий украинцев.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растет спрос на доступное жилье среди людей с инвалидностью - более 30% риелторов уже имели таких клиентов, а после начала полномасштабной войны количество запросов возросло. Больше всего ищут квартиры с безбарьерным доступом, пандусами и автономностью. В то же время 37% риелторов сталкивались с отказами арендодателей - из-за стереотипов, страхов и необустроенности жилья.
Также мы рассказывали, что правительство упростило получение компенсации за аренду жилья для военных и ветеранов. Заявление теперь можно подать через ЦНАП, действует электронный формат, а также упрощена процедура для защитников без статуса УБД.
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