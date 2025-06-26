Переселенцам массово отказывают в аренде жилья: названы главные причины

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растет спрос на доступное жилье среди людей с инвалидностью - более 30% риелторов уже имели таких клиентов, а после начала полномасштабной войны количество запросов возросло. Больше всего ищут квартиры с безбарьерным доступом, пандусами и автономностью. В то же время 37% риелторов сталкивались с отказами арендодателей - из-за стереотипов, страхов и необустроенности жилья.

Также мы рассказывали, что правительство упростило получение компенсации за аренду жилья для военных и ветеранов. Заявление теперь можно подать через ЦНАП, действует электронный формат, а также упрощена процедура для защитников без статуса УБД.

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