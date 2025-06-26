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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Переселенцам массово отказывают в аренде жилья: названы главные причины

Фото: Аренда квартиры (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Несмотря на то, что в Украине уже третий год продолжается полномасштабная война, многие внутренне перемещенные лица (ВПЛ) до сих пор сталкиваются с трудностями при попытках арендовать жилье. 28% арендодателей отказывают переселенцам в жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования OLX Недвижимость.

Почему отказывают ВПЛ

Основные причины, которые называют владельцы жилья:

  • 40% сомневаются в платежеспособности переселенцев;
  • 32% не доверяют и боятся, что арендаторы могут исчезнуть без предупреждения;
  • 25% волнуются за сохранность имущества;
  • 12% признаются в собственных предубеждениях;
  • 9% ссылаются на негативный опыт или грубое поведение;
  • 3% не согласны с политическими взглядами потенциальных арендаторов.

Хотя 72% владельцев заявляют о готовности сдавать жилье ВПЛ, для четверти переселенцев поиск квартиры остается болезненным вопросом.

Растет дискриминация и требования

Кроме статуса переселенца, владельцы все чаще обращают внимание на:

  • происхождение арендатора (70%),
  • его позицию относительно войны (44%),
  • язык общения (41%),
  • статус военнослужащего (47%).

Основные проблемы на рынке аренды

Для всех арендаторов, независимо от статуса, самыми распространенными трудностями являются:

  • высокие цены на жилье (82%),
  • высокая конкуренция (71%),
  • несоответствие информации в объявлениях (65%),
  • неадекватные условия проживания (51%),
  • мошенничество (37%).

Это создает дополнительный стресс и препятствует стабилизации жизни для тех, кто и так был вынужден бежать от войны.

Несмотря на заявленную готовность помогать ВПЛ, реальная ситуация на рынке аренды демонстрирует глубокие предубеждения и неравенство доступа к жилью, особенно для наиболее уязвимых категорий украинцев.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растет спрос на доступное жилье среди людей с инвалидностью - более 30% риелторов уже имели таких клиентов, а после начала полномасштабной войны количество запросов возросло. Больше всего ищут квартиры с безбарьерным доступом, пандусами и автономностью. В то же время 37% риелторов сталкивались с отказами арендодателей - из-за стереотипов, страхов и необустроенности жилья.

Также мы рассказывали, что правительство упростило получение компенсации за аренду жилья для военных и ветеранов. Заявление теперь можно подать через ЦНАП, действует электронный формат, а также упрощена процедура для защитников без статуса УБД.

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ЖильеЖилье для переселенцев