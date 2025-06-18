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Захисникам спростили отримання компенсації за оренду житла: що зміниться

Середа 18 червня 2025 15:57
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Захисникам спростили отримання компенсації за оренду житла: що зміниться Фото: в Україні спростили отримання компенсації за оренду житла для захисників (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів спростив порядок отримання компенсації за оренду житла для військових, ветеранів та інших осіб, які захищали Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Внесено зміни до Порядку виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за найм (оренду) ними житлових приміщень", - повідомив Мельничук.

Що зміниться:

  • Заяву можна буде подати через ЦНАП - незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання.
  • Передбачено електронний формат подання документів.
  • Спрощено процедуру для поліцейських, рятувальників, військових, які захищали Україну та ще не набули статусу учасника бойових дій.
  • Впроваджується алгоритм передачі документів між ЦНАПами та органами ветеранської політики.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів України затвердив порядок виплати грошової компенсації військовим за оренду ними житлових приміщень.

Компенсація передбачена для тих, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, а також для осіб, чиє помешкання знаходиться на територіях, де тривають бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Крім того, допомогу можуть отримати військові, які проходять реабілітацію далеко від місця проживання.

Розмір компенсації залежить від населеного пункту: у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі він становить два прожиткові мінімуми, в обласних центрах - півтора, а в інших населених пунктах - один прожитковий мінімум. Також уряд вніс зміни до постанови, яка визначає порядок надання субвенцій місцевим бюджетам для підтримки ветеранів та демобілізованих військових.

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Кабінет Міністрів України Збройні сили України Житло Виплати Ветерани
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