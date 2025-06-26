Переселенцям масово відмовляють в оренді житла: названо головні причини
Попри те, що в Україні вже третій рік триває повномасштабна війна, багато внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досі зіштовхуються з труднощами при спробах орендувати житло. 28% орендодавців відмовляють переселенцям у житлі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.
Чому відмовляють ВПО
Основні причини, які називають власники житла:
- 40% сумніваються у платоспроможності переселенців;
- 32% не довіряють і бояться, що орендарі можуть зникнути без попередження;
- 25% хвилюються за збереження майна;
- 12% зізнаються у власних упередженнях;
- 9% посилаються на негативний досвід або грубу поведінку;
- 3% не згодні з політичними поглядами потенційних орендарів.
Хоча 72% власників заявляють про готовність здавати житло ВПО, для чверті переселенців пошук квартири залишається болючим питанням.
Зростає дискримінація і вимоги
Окрім статусу переселенця, власники дедалі частіше звертають увагу на:
- походження орендаря (70%),
- його позицію щодо війни (44%),
- мову спілкування (41%),
- статус військовослужбовця (47%).
Основні проблеми на ринку оренди
Для всіх орендарів, незалежно від статусу, найпоширенішими труднощами є:
- високі ціни на житло (82%),
- висока конкуренція (71%),
- невідповідність інформації в оголошеннях (65%),
- неадекватні умови проживання (51%),
- шахрайство (37%).
Це створює додатковий стрес і перешкоджає стабілізації життя для тих, хто і так був змушений тікати від війни.
Попри заявлену готовність допомагати ВПО, реальна ситуація на ринку оренди демонструє глибокі упередження та нерівність доступу до житла, особливо для найвразливіших категорій українців.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зростає попит на доступне житло серед людей з інвалідністю - понад 30% рієлторів уже мали таких клієнтів, а після початку повномасштабної війни кількість запитів зросла. Найбільше шукають квартири з безбар’єрним доступом, пандусами та автономністю. Водночас 37% рієлторів зіштовхувались із відмовами орендодавців - через стереотипи, страхи та необлаштованість житла.
Також ми розповідали, що уряд спростив отримання компенсації за оренду житла для військових і ветеранів. Заяву тепер можна подати через ЦНАП, діє електронний формат, а також спрощено процедуру для захисників без статусу УБД.
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