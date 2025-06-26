Переселенцям масово відмовляють в оренді житла: названо головні причини

Попри те, що в Україні вже третій рік триває повномасштабна війна, багато внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досі зіштовхуються з труднощами при спробах орендувати житло. 28% орендодавців відмовляють переселенцям у житлі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.

Чому відмовляють ВПО Основні причини, які називають власники житла: 40% сумніваються у платоспроможності переселенців;

32% не довіряють і бояться, що орендарі можуть зникнути без попередження;

25% хвилюються за збереження майна;

12% зізнаються у власних упередженнях;

9% посилаються на негативний досвід або грубу поведінку;

3% не згодні з політичними поглядами потенційних орендарів. Хоча 72% власників заявляють про готовність здавати житло ВПО, для чверті переселенців пошук квартири залишається болючим питанням. Зростає дискримінація і вимоги Окрім статусу переселенця, власники дедалі частіше звертають увагу на: походження орендаря (70%),

його позицію щодо війни (44%),

мову спілкування (41%),

статус військовослужбовця (47%). Основні проблеми на ринку оренди Для всіх орендарів, незалежно від статусу, найпоширенішими труднощами є: високі ціни на житло (82%),

висока конкуренція (71%),

невідповідність інформації в оголошеннях (65%),

неадекватні умови проживання (51%),

шахрайство (37%). Це створює додатковий стрес і перешкоджає стабілізації життя для тих, хто і так був змушений тікати від війни. Попри заявлену готовність допомагати ВПО, реальна ситуація на ринку оренди демонструє глибокі упередження та нерівність доступу до житла, особливо для найвразливіших категорій українців.