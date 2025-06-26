Переселенцам массово отказывают в аренде жилья: названы главные причины

Несмотря на то, что в Украине уже третий год продолжается полномасштабная война, многие внутренне перемещенные лица (ВПЛ) до сих пор сталкиваются с трудностями при попытках арендовать жилье. 28% арендодателей отказывают переселенцам в жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования OLX Недвижимость.

Почему отказывают ВПЛ Основные причины, которые называют владельцы жилья: 40% сомневаются в платежеспособности переселенцев;

32% не доверяют и боятся, что арендаторы могут исчезнуть без предупреждения;

25% волнуются за сохранность имущества;

12% признаются в собственных предубеждениях;

9% ссылаются на негативный опыт или грубое поведение;

3% не согласны с политическими взглядами потенциальных арендаторов. Хотя 72% владельцев заявляют о готовности сдавать жилье ВПЛ, для четверти переселенцев поиск квартиры остается болезненным вопросом. Растет дискриминация и требования Кроме статуса переселенца, владельцы все чаще обращают внимание на: происхождение арендатора (70%),

его позицию относительно войны (44%),

язык общения (41%),

статус военнослужащего (47%). Основные проблемы на рынке аренды Для всех арендаторов, независимо от статуса, самыми распространенными трудностями являются: высокие цены на жилье (82%),

высокая конкуренция (71%),

несоответствие информации в объявлениях (65%),

неадекватные условия проживания (51%),

мошенничество (37%). Это создает дополнительный стресс и препятствует стабилизации жизни для тех, кто и так был вынужден бежать от войны. Несмотря на заявленную готовность помогать ВПЛ, реальная ситуация на рынке аренды демонстрирует глубокие предубеждения и неравенство доступа к жилью, особенно для наиболее уязвимых категорий украинцев.