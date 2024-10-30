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Переселенцям у Київській області дають безкоштовні будматеріали для ремонту: як отримати

Середа 30 жовтня 2024 15:50
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Переселенцям у Київській області дають безкоштовні будматеріали для ремонту: як отримати Безкоштовні будматеріали для ремонту можуть отримати не всі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Переселенці зі статусом ВПО у Київській області можуть безкоштовно отримати будівельні матеріали для ремонту пошкодженого житла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook.

Хто саме може отримати безкоштовні будматеріали

Надання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у Київській області безкоштовних будівельні матеріали для ремонту пошкодженого житла відбуватиметься в межах програми, впровадженої благодійним фондом "Рокада" за фінансової підтримки Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.

Умовами програми передбачено, що безкоштовно отримати допомогу можуть ВПО, які:

  • придбали житло
  • орендують житло на тривалий термін
  • проживають у будинку, наданому громадою на безоплатних засадах

При цьому пріоритет надається відновленню теплового контуру будинку (що включає вікна, двері та дах).

"Якщо ви підпадаєте під згадані критерії, то маєте можливість безоплатно отримати будівельні матеріали для ремонту пошкодженого житла", - підтвердили у благодійному фонді.

Як отримати безкоштовні будматеріали для ремонту

В межах програми ВПО у Київській області можуть безкоштовно отримати:

  • шифер
  • дошки
  • вікна
  • двері (міжкімнатні та зовнішні)
  • гіпсокартон
  • ОСБ-плити
  • душову кабіну
  • унітаз
  • умивальник
  • саморізи
  • металочерепицю тощо

Щоб долучитись до програми, необхідно залишити заявку на участь - заповнити відповідну Google форму.

"Будівельні матеріали надаються на безоплатній основі. У зв'язку з цим умовами програми передбачено, що надані будівельні матеріали повинні бути використані за призначенням впродовж 2-3 місяців після їх отримання", - наголосили організатори програми.

Уточнюється, що програма триватиме до кінця 2024 року.

Більше інформації про ініціативу можна дізнатися за номером гарячої лінії БФ "Рокада": +38 063 299 83 24 (09:00 до 18:00).

Переселенцям у Київській області дають безкоштовні будматеріали для ремонту: як отримати

Допис Мінреінтеграції (скриншот: facebook.com/MReintegration)

ВПО в Україні

Нагадаємо, станом на 22 жовтня 2024 року в Україні було офіційно зареєстровано 4 646 735 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Серед них 59,9% - це жінки (2 782 325), 40,1% - чоловіки (1 864 410 осіб). Крім того, серед внутрішніх переселенців - близько 906 тисяч дітей.

При цьому найбільше переселенців, які вимушені були залишити власні домівки через війну, у Донецькій та Харківській областях.

Відомо, що ВПО в Україні можуть отримати грошову допомогу від держави. Проте у березні 2024 року уряд змінив алгоритм нарахування допомоги (автоматично виплати нараховують найвразливішим категоріям переселенців, тоді як інші категорії ВПО повинні подавати відповідні заявки).

Пізніше Мінсоцполітики розробило новий інструмент для ВПО (які орендують житло) - субсидію на оренду житла.

Читайте також, хто з переселенців може отримати допомогу в підготовці до зими та в яких містах України.

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