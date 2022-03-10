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Переселенцы во Львове должны стать на воинский учет, но есть два исключения

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Львов, Четверг 10 марта 2022 08:40
Переселенцы во Львове должны стать на воинский учет, но есть два исключения Фото: Львовская область обязала переселенцев становиться на воинский учет (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые выехали во Львовскую область из-за вторжения России, должны стать на воинский учет. Исключение сделано только для многодетных отцов и лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОГА.

Как заявил заместитель начальника Львовской областной военной администрации Виталий Загайный, в регионе резко увеличилось количество мужчин призывного возраста.

"Часть наших граждан пересекла границу, другие нашли убежище в пределах области. Специально для военнообязанных переселенцев в городе начал работу координационный центр. Расположен он по адресу: г. Львов, ул. Ветеранов, 11", - отметил он.

Центр работает ежедневно с 09:00 до 18:00 вечера. В нем можно узнать, каким образом стать на военный учет, какой пакет документов требуется. В обязательный перечень входят паспорт, идентификационный код и документ о военном учете.

"Общая численность по состоянию на сегодняшний день составляет почти 2,5 тысячи человек. Из них более 650 уже проработали и еще 210 направили в Вооруженные силы Украины", - отметил он.

Городские ЦНАПы фиксируют временное место жительства человека, направляют его в центры комплектации или дают отсрочку на визит в связи с очередями. Есть две категории, которые не призывают в армию: люди с инвалидностью и многодетные родители.

Правоохранительные органы будут проверять в произвольной форме прибывших во Львовскую область - во время патрулирования, на блокпостах, во время заселения и т.д. Военнообязанные переселенцы должны помнить, что в случае отказа становиться на военный учет, они будут нести уголовную ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове объявили мобилизацию мужчин, прибывших из других областей после эвакуации.

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