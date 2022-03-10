Переселенці у Львові мають стати на військовий облік, але є два винятки

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які виїхали на Львівщину через вторгнення Росії, мають стати на військовий облік. Виняток зроблено лише для багатодітних батьків та осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОДА .

Як заявив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Віталій Загайний, у регіоні різко збільшилася кількість чоловіків призовного віку.

"Частина наших громадян перетнула кордон, інші знайшли притулок у межах області. Спеціально для військовозобов'язаних переселенців у місті розпочав роботу координаційний центр. Розташований він за адресою: м. Львів, вул. Ветеранів, 11", - зазначив він.

Центр працює щодня з 09:00 до 18:00. У ньому можна дізнатися, як стати на військовий облік, який пакет документів потрібен. До обов'язкового переліку входять паспорт, ідентифікаційний код та документ про військовий облік.

"Загальна чисельність станом на сьогодні становить майже 2,5 тисячі осіб. З них понад 650 уже пропрацювали та ще 210 направили до Збройних сил України", - зазначив він.

Міські ЦНАПи фіксують тимчасове місце проживання особи, направляють її до центрів комплектації або дають відстрочку на візит у зв'язку з чергами. Є дві категорії, які не призиватимуть до армії: люди з інвалідністю та багатодітні батьки.

Правоохоронні органи перевірятимуть у довільній формі прибулих у Львівську область - під час патрулювання, на блокпостах, під час заселення тощо. Військовообов'язані переселенці мають пам'ятати, що у разі відмови ставати на військовий облік вони будуть нести кримінальну відповідальність.