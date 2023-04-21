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З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, або ж територій, де йдуть бойові дії - більше не стягуватимуть борги за комунальні послуги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання.

За словами прем'єра, сьогодні було прийнято кілька важливих рішень, дотичних до сфери енергетики.

"По-перше, комунальні тарифи. У нас діє мораторій щодо підвищення цін на газ, тепло і гарячу воду. Сьогодні Уряд приймає постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії", - пояснив Шмигаль.

Як пояснив прем'єр, йдеться виключно про заборгованість, яка накопичилася після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Воодночас рішення діятиме до кінця воєнного стану.

Також було схвалено проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові чи тимчасово окуповані території.

"Незабаром ми звільнимо всі наші землі, а тому важливо зараз зберегти спроможність роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, в Україні необхідно переглянути тарифи для населення та створити спеціальний реєстр споживачів, щоб покривати витрати енергокомпаній на виробництво електроенергії.

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