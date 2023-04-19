Поточні тарифи на електроенергію для населення не покривають вартість виробництва, - експерт
Для покриття витрат енергокомпаній на виробництво електроенергії потрібно передивитись тарифи для населення та створити спеціальний реєстр споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка в ефірі телемарафону.
"Те, що зараз є тарифом для населення не покриває навіть витрати на те, щоб транспортувати електрику з електростанцій до споживача. А вже, щоб її згенерувати - там навіть мови немає. Тобто жодним чином не передбачені гроші. Тому рано чи пізно це свято закінчиться", - сказав він.
На думку Харченка, правильним рішенням було б створення реєстру громадян, в якому буде зібрана інформація, хто скільки витрачає коштів на комунальні послуги. Це дозволить визначити, в кого витрати дійсно високі, а хто не зможе сплачувати за ринковим тарифом.
"А вже після цього ввести ці ринкові тарифи. А тим, хто не може [оплачувати] – зробити прямий адресний механізм, коли люди отримують певну підтримку від держави", - додав він.
За його підрахунками, така модель підтримки населення обійдеться державі десь в три рази дешевше, ніж підтримання низьких тарифів усім.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що перегляд тарифів на електроенергію для населення може допомогти відновити зруйновану ворогом енергосистему.
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