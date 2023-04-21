RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий, или территорий, где идут боевые действия, больше не будут взимать долги за коммунальные услуги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании.

По словам премьера, сегодня было принято несколько важных решений, касающихся сферы энергетики.

"Во-первых, коммунальные тарифы. У нас действует мораторий на повышение цен на газ, тепло и горячую воду. Сегодня Правительство принимает постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия", - пояснил Шмыгаль.

Как пояснил премьер, речь идет исключительно о задолженности, которая накопилась после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. При этом решение будет действовать до конца военного положения.

Также был одобрен проект закона о компенсации убытков предприятиям, которые поставляют электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории.

"Вскоре мы освободим все наши земли, а потому важно сейчас сохранить способность работы критической инфраструктуры в условиях военного времени", - добавил Шмыгаль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, в Украине необходимо пересмотреть тарифы для населения и создать специальный реестр потребителей для покрытия расходов энергокомпаний на производство электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгальуслуги ЖКХВнутренне перемещенные лицаВойна в Украине