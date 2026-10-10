Переселенці в жовтні отримують допомогу вже за новим періодом: що змінилося

Чинний період допомоги розпочався 1 вересня 2026 року і триватиме до 28 лютого 2027 року. Таку можливість дала постанова уряду №1087, ухвалена на початку вересня: вона дозволила продовжити виплати ще на пів року для тих, хто відповідає вимогам.

Тепер допомогу можна отримувати впродовж шести піврічних періодів замість п'яти. Основні правила програми, як і раніше, визначає постанова Кабміну №332.

Розмір допомоги в жовтні залишився незмінним. Діти та люди з інвалідністю отримують 3000 грн на місяць, решта переселенців 2000 грн. Гроші нараховують на кожного члена сім'ї, який має право на виплату.

Під час продовження виплат для більшості отримувачів перевіряють дохід. У 2026 році середньомісячний дохід на одну особу не має перевищувати 10 380 грн.

Для окремих категорій діють винятки. Зокрема, дітям із родин ВПО, яким допомогу призначили без урахування доходу батьків, виплату продовжують автоматично.