Переселенцы в октябре получают помощь уже по новому периоду: что изменилось

Действующий период помощи начался 1 сентября 2026 и продлится до 28 февраля 2027 года. Такую возможность дало постановление правительства №1087, принятое в начале сентября: оно позволило продлить выплаты еще на полгода для тех, кто отвечает требованиям.

Теперь помощь можно получать в течение шести полугодовых периодов вместо пяти. Основные правила программы по-прежнему определяет постановление Кабмина №332.

Размер пособия в октябре остался неизменным. Дети и люди с инвалидностью получают 3000 грн в месяц, остальные переселенцы 2000 грн. Деньги начисляют на каждого члена семьи, имеющего право на выплату.

При продолжении выплат для большинства получателей проверяют доход. В 2026 году среднемесячный доход на одного человека не должен превышать 10 380 грн.

Для отдельных категорий действуют исключения. В частности, детям из семей ВПО, которым помощь назначили без учета дохода родителей, выплату продолжают автоматически.