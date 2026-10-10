Переселенцы в октябре получают помощь уже по новому периоду: что изменилось

В октябре переселенцы получают пособие на проживание в пределах нового полугодового периода выплат. Ее размер не изменился, но право на продление зависит от дохода и других условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №1087.
Действующий период помощи начался 1 сентября 2026 и продлится до 28 февраля 2027 года. Такую возможность дало постановление правительства №1087, принятое в начале сентября: оно позволило продлить выплаты еще на полгода для тех, кто отвечает требованиям.
Теперь помощь можно получать в течение шести полугодовых периодов вместо пяти. Основные правила программы по-прежнему определяет постановление Кабмина №332.
Размер пособия в октябре остался неизменным. Дети и люди с инвалидностью получают 3000 грн в месяц, остальные переселенцы 2000 грн. Деньги начисляют на каждого члена семьи, имеющего право на выплату.
При продолжении выплат для большинства получателей проверяют доход. В 2026 году среднемесячный доход на одного человека не должен превышать 10 380 грн.
Для отдельных категорий действуют исключения. В частности, детям из семей ВПО, которым помощь назначили без учета дохода родителей, выплату продолжают автоматически.
Автоматическое продление помощи для части переселенцев стало возможным после того, как правительство пересмотрело порядок выплат ВПО. Теперь многим не приходится каждые полгода подавать новое заявление.
Переселенцев ждет еще одно изменение: с 22 октября для них вводят новый документ , подтверждающий статус. Действующая справка к этой дате остается действительной. А в начале октября часть услуг для ВПО в Действии несколько дней не работала из-за технических работ.