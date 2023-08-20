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Переселенці та сім'ї з дітьми можуть отримати гроші на створення бізнесу: подробиці

Фото: Гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Переселенці та сім'ї з дітьми можуть отримати до 150 тисяч гривень на створення або відновлення бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Благодійна організація "СОС Дитячі Містечка" оголосила грантову програму на створення або відновлення бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Хто та де може отримати допомогу

До 150 тисяч гривень можуть отримати батьки родин із дітьми з-поміж ВПО, які проживають чи зареєстровані в одній з областей: Полтавській, Київській, Івано-Франківській, Чернівецькій або Львівській.

"А також мають чинний статус ФОП, який вимушено призупинив діяльність. Або якщо ВПО готові відкрити його протягом найближчого місяця", - зазначили у Мінреінтеграції.

Організатори планують підтримати не менше сотні підприємницьких проєктів. Сумарний бюджет конкурсу - 10 млн гривень.

Як податися на отримання допомоги для відкриття бізнесу

У межах програми учасники отримають триденне офлайн-навчання від профільних фахівців, а також консультації експертів та менторський супровід у розробці й реалізації бізнес-плану.

Подати заявку на участь у програмі можна за цим посиланням.

Корисна інформація для переселенців

В Україні змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тепер буде два виплатних періоди для переселенців.

Раніше повідомлялось, що переселенці в Україні мають право на виплати для проживання на місці, куди вони вимушено переїхали.

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