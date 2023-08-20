RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переселенцы и семьи с детьми могут получить деньги на создание бизнеса: подробности

Фото: Деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Переселенцы и семьи с детьми могут получить до 150 тысяч гривен на создание или восстановление бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Благотворительная организация "СОС Детские Городки" объявила грантовую программу на создание или восстановление бизнеса", - говорится в сообщении.

Кто и где может получить помощь

До 150 тысяч гривен могут получить родители семей с детьми из числа ВПЛ, проживающих или зарегистрированных в одной из областей: Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской, Черновицкой или Львовской.

"А также имеют действующий статус ФЛП, который вынужденно приостановил деятельность. Или если ВПЛ готовы открыть его в течение ближайшего месяца", - отметили в Минреинтеграции.

Организаторы планируют поддержать не менее сотни предпринимательских проектов. Суммарный бюджет конкурса - 10 млн гривен.

Как отправиться на получение помощи для открытия бизнеса

В рамках программы участники получат трехдневное офлайн-обучение от профильных специалистов, а также консультации экспертов и менторское сопровождение в разработке и реализации бизнес-плана.

Подать заявку на участие в программе можно по этой ссылке.

Полезная информация для переселенцев

В Украине изменены периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

Ранее сообщалось, что переселенцы в Украине имеют право на выплаты для проживания на месте, куда они вынужденно переехали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьЛьвовская областьИвано-Франковская областьПолтавская областьбизнесЧерновицкая область