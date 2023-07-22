Виплати анулюють. Чому переселенцям можуть відмовити у допомозі: причини

Переселенці в Україні мають право на виплати для проживання на місці, куди вони вимушено переїхали.

Однак є кілька випадків, коли у виплатах можуть відмовити. Про поширені причини РБК-Україна розповів координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист" Віталій Чорненький.

Чому переселенцям можуть відмовити у виплатах: причини

громаду, де раніше жили переселенці, виключили зі списку територій, де ведуться бойові дії або тимчасово окупованих;

Виняток – це переселенці, житло яких було зруйноване або непридатне до проживання, і ці люди надали документальне підтвердження факту руйнування майна.

на виплати не мають права "старі" ВПО

Тут багато залежить від ситуації. Наприклад, виплати мають і ВПО до 24 лютого 2023 року, які станом на 1 березня 2022-го отримували щомісячну адресну допомогу, а також ті, хто повторно після 24 лютого 2022 року перемістився з тимчасово окупованої РФ території України, або з територій, на яких ведуться бойові дії.

Важливо. Факт надання виплат не залежить від того, чи є у вас відкритий ФОП або від того, чи ви працюєте, і чи отримували ви раніше інші види соціальної допомоги.

Фото: Є низка підстав, чому ВПО можуть не надавати виплати на проживання (надане БФ "Право на Захист")

Діти ВПО не мають права на виплати

Діти, які народилися у переселенців, мають право отримати довідку переселенця. Водночас діти мають право на грошову допомогу, якщо їхні батьки після 24 лютого 2022 року перемістилися з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій або окупації.

ВПО відсутні за місцем фактичного проживання

Тут теж багато залежить від обставин. В цілому ж якщо після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, то тоді орган соціального захисту населення вирішує припинити надання допомоги на проживання з наступного місяця.

Важливо. Відсутність на місці фактичного проживання скасовує виплати, але не скасовує довідки переселенця.

ВПО виїхали за кордон

Виїзд за кордон не тимчасово, а на постійно, – це підстава для скасування довідки переселенця, і скасування виплат також.

"Довідка скасовується, а виплати припиняються на підставі інформації про тривалу відсутність особи за місцем проживання (понад 60 днів). Також якщо після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку ВПО і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, то виплати припиняються", – звертає увагу співрозмовник.

Раніше Віталій Чорненький розповів РБК-Україна, у яких випадках вивозити дітей із зони бойових дій обов'язково і як треба діяти батькам.

Також юрист звернув увагу на важливу деталь щодо громадянства дітей, які народилися за кордоном.

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