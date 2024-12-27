Переселенці отримуватимуть субсидії у 2025 році за новими правилами: що змінюється

Що змінилося для переселенців

Розширення дії субсидій. Тепер субсидією зможуть скористатися переселенці, які перемістилися в будь-який регіон України, підконтрольний уряду. Раніше допомога поширювалася на дев’ять областей.

Зменшення фінансового порогу. Право на субсидію матимуть родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів (замість раніше запропонованих 30%).

Індивідуальний підхід. Розмір субсидії розраховуватиметься окремо для кожної сім’ї з урахуванням доходу, кількості членів родини та вартості оренди житла.

Як отримати субсидію на житло

Обов’язковою умовою для отримання субсидії є наявність офіційного договору оренди, який захищає права орендаря та орендодавця. Типовий договір можна буде оформити у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн.

Додатково держава компенсуватиме податки орендодавцям, включно з ПДФО, військовим збором або єдиним податком для ФОПів.

Призначення субсидій на оренду житла для ВПО розпочнеться наприкінці січня 2025 року.