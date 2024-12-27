Переселенцы будут получать субсидии в 2025 году по новым правилам: что меняется

Что изменилось для переселенцев

Расширение действия субсидий. Теперь субсидией смогут воспользоваться переселенцы, которые переместились в любой регион Украины, подконтрольный правительству. Ранее помощь распространялась на девять областей.

Уменьшение финансового порога. Право на субсидию будут иметь семьи, которые тратят на аренду более 20% своих доходов (вместо ранее предложенных 30%).

Индивидуальный подход. Размер субсидии будет рассчитываться отдельно для каждой семьи с учетом дохода, количества членов семьи и стоимости аренды жилья.

Как получить субсидию на жилье

Обязательным условием для получения субсидии является наличие официального договора аренды, который защищает права арендатора и арендодателя. Типовой договор можно будет оформить в отделениях Пенсионного фонда или онлайн.

Дополнительно государство будет компенсировать налоги арендодателям, включая НДФЛ, военный сбор или единый налог для ФЛП.

Назначение субсидий на аренду жилья для ВПЛ начнется в конце января 2025 года.