Переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты за коммуналку и жилье: о чем идет речь
Верховная Рада предлагает освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного поселения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР.
Сейчас закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" гарантирует ВПЛ право на безвозмездное временное проживание при условии оплаты стоимости коммунальных услуг в течение 6 месяцев с момента взятия на учет ВПЛ.
То есть после истечения 6 месяцев владельцы имущества имеют право требовать плату за проживание в местах компактного поселения (городках из сборных модулей, общежитиях, оздоровительных лагерях, домах отдыха, санаториях, пансионатах, гостиницах и тому подобное).
Законопроектом предлагается на период действия военного положения закрепить:
- бесплатное временное проживание ВПЛ в местах их компактного поселения;
- бесплатное предоставление жилищно-коммунальных услуг в местах компактного поселения;
- отменить ограничения по сроку бесплатного временного проживания ВПЛ в местах их компактного поселения.
Напомним, в Украине обновили перечень территорий на основе которого ВПЛ получают денежные выплаты.
Кроме того, правительство основало должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц.