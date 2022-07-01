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Переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты за коммуналку и жилье: о чем идет речь

Новина українською →
Украина, Пятница 01 июля 2022 15:31
Переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты за коммуналку и жилье: о чем идет речь Фото: переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты коммуналки и жилья (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада предлагает освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного поселения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР.

Сейчас закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" гарантирует ВПЛ право на безвозмездное временное проживание при условии оплаты стоимости коммунальных услуг в течение 6 месяцев с момента взятия на учет ВПЛ.

То есть после истечения 6 месяцев владельцы имущества имеют право требовать плату за проживание в местах компактного поселения (городках из сборных модулей, общежитиях, оздоровительных лагерях, домах отдыха, санаториях, пансионатах, гостиницах и тому подобное).

Законопроектом предлагается на период действия военного положения закрепить:

  • бесплатное временное проживание ВПЛ в местах их компактного поселения;
  • бесплатное предоставление жилищно-коммунальных услуг в местах компактного поселения;
  • отменить ограничения по сроку бесплатного временного проживания ВПЛ в местах их компактного поселения.

Напомним, в Украине обновили перечень территорий на основе которого ВПЛ получают денежные выплаты.

Кроме того, правительство основало должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц.

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