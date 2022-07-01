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Переселенців в Україні хочуть звільнити від оплати за комуналку та житло: про що йдеться

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 15:31
Переселенців в Україні хочуть звільнити від оплати за комуналку та житло: про що йдеться Фото: переселенців в Україні хочуть звільнити від оплати комуналки та житла (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада пропонує звільнити внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від сплати за проживання і комунальні послуги у місцях їх компактного поселення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті ВР.

Наразі закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" гарантує ВПО право на безоплатне тимчасове проживання за умови оплати вартості комунальних послуг протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО.

Тобто після сплину 6 місяців власники майна матимуть право вимагати плату за проживання у місцях компактного поселення (містечках із збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо).

Законопроектом пропонується на період дії воєнного стану закріпити:

  • безоплатне тимчасове проживання ВПО у місцях їх компактного поселення;
  • безоплатне надання житлового-комунальних послуг у місцях компактного поселення;
  • скасувати обмеження щодо терміну безоплатного тимчасового проживання ВПО у місцях їх компактного поселення.

Нагадаємо, в Україні оновили перелік територій на основі якого ВПО отримують грошові виплати.

Окрім того, уряд заснував посаду уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.

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