Переселенцев освободили от уплаты туристического сбора в Украине

Верховная рада Украины уволила переселенцев от уплаты туристического сбора. Народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3103.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 317 нардепов.

В законе прописано, что освобождаются от уплаты турсбора внутренне перемещенные лица, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки), а информация об адресе таких мест указана в справке о взятии на учет переселенца как адрес фактического места их проживания/пребывания.

Ранее, а именно 23 ноября 2018 года, в статью 268 Налогового кодекса, регулирующую вопросы взыскания туристического сбора, внесли изменения. Согласно им, ставка сбора устанавливается по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины. В этой же статье определялся перечень лиц, которые освобождаются от уплаты такого сбора, однако ВПЛ среди них не было.

Напомним, в конце мая вступил в силу закон о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев.

Как писало РБК-Украина, зимой ВР отправила на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей ОРДЛО.