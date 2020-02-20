Опубликован закон о бесплатном питании для детей переселенцев

Иллюстративное фото (УНИАН)

Закон вступит в силу через три месяца со дня опубликования

Закон о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев в четверг, 20 февраля, был опубликован. Документ обнародован в издании "Голос Украины".

Он вступит в силу через три месяца со дня опубликования.

В частности, предусмотрено, что детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием.

Также, согласно закону, питание за счет госбюджета предоставляется детям из вышеперечисленных категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.

Напомним, во вторник глава государства Владимир Зеленский подписал данный проект закона.

В частности, 16 января нардепы приняли во втором чтении законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, за него проголосовали 355 нардепов.

Так, в конце мая 2017 года Верховная рада VIII восьмого созыва приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц". Тогда документ поддержали 226 народных депутатов.

Кроме того, в феврале 2017 года министр социальной политики Андрей Рева заявил, что принцип, по которому обеспечивается питание детей в учебных заведениях за государственный счет, будет изменен.