ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Переселенцям можуть ускладнити виплату пенсій

Новини » Суспільство    29.08.2019 - 12:50
Переселенцям можуть ускладнити виплату пенсій
Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Кабмін змінив постанову про виплату пенсій переселенцям

Кабінет міністрів України вніс зміни в порядок виплати пенсій внутрішнім переселенцям. Відповідну постанову № 788 опублікували на сайті уряду.

У новій постанові міститься норма, яка зазначає, що виплата пенсій переселенцям повинна відбуватися у порядку, що затверджує Пенсійний фонд. Однак поки цей порядок ще не затверджено.

Зокрема, в постанові уряду говориться, що при зверненні переселенців із заявою про призначення виплати пенсії з документом, що посвідчує особу, Пенсійний фонд ідентифікує особу заявника в порядку, що затверджується ПФ України за погодженням з Мінсоцполітики.

При цьому, волонтери організації "ДонбасЅОЅ" відзначають, що зараз того порядку немає, і найближчим часом через технічні причини (зміна Кабінету міністрів) розроблений він не буде.

В організації прогнозують, що тепер всі пенсіонери-переселенці при зверненні до Пенсійного фонду можуть отримати відмову на основі того, що порядок їх ідентифікації ще не розроблений.

Нагадаємо, пенсія в Україні для тих категорій пільговиків, які будуть мати право на оформлення одразу після 50 років, буде невигідною, так як такі пенсіонери будуть отримувати невеликі допомоги. Таку думку висловив експерт з економічних питань Всеволод Степанюк.

Рішення уряду про зниження цін на е/е офіційно оприлюднено У Раді розповіли, коли проголосують за новий Кабмін
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнипереселенцыпенсииПенсионный фонд Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся