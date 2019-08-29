Переселенцям можуть ускладнити виплату пенсій

Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Кабмін змінив постанову про виплату пенсій переселенцям

Кабінет міністрів України вніс зміни в порядок виплати пенсій внутрішнім переселенцям. Відповідну постанову № 788 опублікували на сайті уряду.

У новій постанові міститься норма, яка зазначає, що виплата пенсій переселенцям повинна відбуватися у порядку, що затверджує Пенсійний фонд. Однак поки цей порядок ще не затверджено.

Зокрема, в постанові уряду говориться, що при зверненні переселенців із заявою про призначення виплати пенсії з документом, що посвідчує особу, Пенсійний фонд ідентифікує особу заявника в порядку, що затверджується ПФ України за погодженням з Мінсоцполітики.

При цьому, волонтери організації "ДонбасЅОЅ" відзначають, що зараз того порядку немає, і найближчим часом через технічні причини (зміна Кабінету міністрів) розроблений він не буде.

В організації прогнозують, що тепер всі пенсіонери-переселенці при зверненні до Пенсійного фонду можуть отримати відмову на основі того, що порядок їх ідентифікації ще не розроблений.

Нагадаємо, пенсія в Україні для тих категорій пільговиків, які будуть мати право на оформлення одразу після 50 років, буде невигідною, так як такі пенсіонери будуть отримувати невеликі допомоги. Таку думку висловив експерт з економічних питань Всеволод Степанюк.