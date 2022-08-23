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СБУ разоблачила сеть сторонников кремлевских нарративов в двух областях Украины

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 17:05
СБУ разоблачила сеть сторонников кремлевских нарративов в двух областях Украины Иллюстративное фото: СБУ разоблачила сеть сторонников кремлевских нарративов в двух областях Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители разоблачили семь пророссийских пропагандистов в центральной Украине. Они оправдывали вооруженную агрессию России против нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Днепропетровская область

Спецслужба разоблачила трех пропагандистов в течение последних дней.

Так, предприниматель из Днепра после начала полномасштабной агрессии РФ начал активную пропаганду, так как был уверен, что "русский мир" скоро наступит.

Предприниматель из Кривого Рога, который регулярно выезжал на заработки в РФ, в соцсетях активно продвигал контент, который дискредитирует украинскую власть и ВСУ.

Кроме того, работник одного из местных предприятий Кривого Рога после вторжения почти ежедневно публиковал антиукраинский контент, где одобрял вооруженную агрессию России, называл оккупантов "освободителями" и дискредитировал украинских защитников.

Полтавская область

Правоохранители сообщили о подозрении еще четырем лицам из-за того, что они распространяли манипулятивную информацию о ситуации в Украине.

Преподаватель полтавского учебного заведения во время занятий продвигала кремлевские нарративы. Они признавала правомерной оккупацию украинских территорий.

Другой подозреваемый - гражданин России, приехавший к своей матери в Украину. Мужчина поддерживал оккупационные войска и агитировал за введение на территории Украины "рублевой зоны".

СБУ заблокировали в интернете антиукраинскую деятельность еще двух жителей Полтавской области. Деструктивные материалы пропагандисты размещали на персональных и фейковых страницах и в многотысячных сообществах в запрещенных российских социальных сетях.

Отмечается, что по всем разоблаченным фактам СБУ собрала достаточную доказательную базу для привлечения злоумышленников к ответственности.

Напомним, СБУ задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, передававших россиянам информацию о военных и стратегических объектах по всей Украине.

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