Как пересечь границу несовершеннолетним: в погранслужбе дали разъяснения

Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук объяснил, что для пересечения границы с детьми, принимаются сейчас любые документы – просроченные паспорта, внутренние паспорта, свидетельства о рождении.

Все они дают право на пересечение границы и их изучают и проверяют на месте.

"Без документов сложнее, если иностранец, нам нужно как-то идентифицировать человека. Конечно, мы будем искать, по ксерокопиям, мы изучаем все, чтобы установить", - добавил Матвийчук.

Он отметил, что несовершеннолетние дети самостоятельно пересечь границу не могут. Их должны сопровождать взрослые.

Если ребенок пересекает границу не с родителями, а другими родственниками – Погранслужба будет проводить идентификацию этих взрослых любым доступным путем, чтобы установить, кем они приходятся ребенку.

Детей могут сопровождать бабушки, родные тетки и другие родственники. Намного сложнее ситуация, если дети выезжают со знакомыми или соседями.

В таких ситуациях это проблематично, так как это ответственность. И пограничники также будут проверять всю информацию о родителях. Связываться с ними и получать подтверждение.

По словам Матвийчука, обозначить какое-то общее правило сейчас очень сложно. Приходится разбираться в каждой конкретной ситуации, в каждую вникать и устанавливать контакт с родителями.

"В том числе бывают организованные группы - вывозят из детдомов, есть сложности со многими документами. Смотря какой регион, есть ли возможность такие документы изготовить или это регион, где оккупант сейчас уже полностью и нет возможности для работы государственных органов и учреждений. Все индивидуально ", - добавил Матвийчук.

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