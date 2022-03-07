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Як перетнути кордон неповнолітнім: у прикордонній службі дали роз'яснення

Автор: Анна Шиканова

У Державній прикордонній службі України дали роз'яснення щодо нюансів перетину кордону неповнолітніми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДПСУ в Facebook.

Начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби ігор Матвійчук пояснив, що для перетину кордону з дітьми, приймаються зараз будь-які документи - прострочені паспорти, внутрішні паспорти, свідоцтва про народження.

Всі вони дають право на перетин кордону і їх вивчають і перевіряють на місці.

"Без документів складніше, якщо іноземець, нам потрібно якось ідентифікувати людину. Звичайно, ми будемо шукати, за ксерокопіями, ми вивчаємо все, щоб встановити", - додав Матвійчук.

Він зазначив, що неповнолітні діти самостійно перетнути кордон не можуть. Їх повинні супроводжувати дорослі.

Якщо дитина перетинає кордон не з батьками, а іншими родичами – прикордонна служба буде проводити ідентифікацію цих дорослих будь-яким доступним шляхом, щоб встановити, ким вони припадають дитині.

Дітей можуть супроводжувати бабусі, рідні тітки та інші родичі. Набагато складніша ситуація, якщо діти виїжджають зі знайомими або сусідами.

У таких ситуаціях це проблематично, оскільки це відповідальність. І прикордонники також перевірятимуть всю інформацію про батьків. Зв'язуватися з ними та отримувати підтвердження.

За словами Матвійчука, позначити якесь загальне правило зараз дуже складно. Доводиться розбиратися в кожній конкретній ситуації, в кожну вникати та встановлювати контакт з батьками.

"У тому числі бувають організовані групи - вивозять з дитбудинків, є складнощі з багатьма документами. Дивлячись який регіон, чи є можливість такі документи виготовити або це регіон, де окупант зараз вже повністю і немає можливості для роботи державних органів і установ. Все індивідуально", - додав Матвійчук.

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