Пересадковий QR-квиток із безлімітом у Києві: як та коли запрацює

Новий QR-квиток у Києві

Пересадковий QR-квиток буде доступний у:

застосунку Київ Цифровий,

терміналах для покупки квитків.

Він дає право на здійснення необмеженої кількості пересадок між різними видами міського транспорту. Це треба зробити протягом 90 хвилин після першої валідації.

Деталі про пересадковий квиток

Його можна використовувати в:

метро,

автобусах,

тролейбусах,

трамваях,

на фунікулері.

Вартість цього квитка - 60 гривень.

Після придбання він зберігається у застосунку 15 днів.

Після пересадок QR-квиток треба повторно валідувати у кожному транспортному засобі або на турнікеті метро.

Як придбати та користуватися

Придбати новий квиток можна в застосунку Київ Цифровий у розділі "Придбати QR-квиток", вибравши категорію "Міський транспорт" і тип "Пересадковий", або у терміналах.

Під час перевірки проїзду достатньо показати QR-квиток контролеру. Він побачить інформацію про всі валідації за 90 хвилин, тому жодних додаткових підтверджень оплати не потрібно.

Пересадковий QR-квиток не можна передати іншому користувачу. Це пов’язано з особливостями його використання для багаторазових пересадок.

Запуск нового квитка залишає чинними правила вартості QR-квитків. Знижка на поїздки поширюється лише на:

поповнення транспортної карти,

придбання проїзних.

Ціна QR-квитків лишається фіксованою.