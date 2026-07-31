Пересадковий QR-квиток із безлімітом у Києві: як та коли запрацює

З 1 серпня у Києві запроваджують пересадковий QR-квиток. Він має безліміт пересадок протягом певного часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської ради.
Пересадковий QR-квиток буде доступний у:
Він дає право на здійснення необмеженої кількості пересадок між різними видами міського транспорту. Це треба зробити протягом 90 хвилин після першої валідації.
Його можна використовувати в:
Вартість цього квитка - 60 гривень.
Після придбання він зберігається у застосунку 15 днів.
Після пересадок QR-квиток треба повторно валідувати у кожному транспортному засобі або на турнікеті метро.
Придбати новий квиток можна в застосунку Київ Цифровий у розділі "Придбати QR-квиток", вибравши категорію "Міський транспорт" і тип "Пересадковий", або у терміналах.
Під час перевірки проїзду достатньо показати QR-квиток контролеру. Він побачить інформацію про всі валідації за 90 хвилин, тому жодних додаткових підтверджень оплати не потрібно.
Пересадковий QR-квиток не можна передати іншому користувачу. Це пов’язано з особливостями його використання для багаторазових пересадок.
Запуск нового квитка залишає чинними правила вартості QR-квитків. Знижка на поїздки поширюється лише на:
Ціна QR-квитків лишається фіксованою.
Раніше РБК-Україна писало, що з 22 липня проїзд у Kyiv City Express подорожчав. Квиток буде коштувати вдвічі дорожче.
Окрім цього повідомлялося, що з 15 липня 2026 року вартість разового проїзду в комунальному транспорті Києва зросла до 30 гривень.