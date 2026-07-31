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Пересадочный QR-билет с безлимитом в Киеве: как и когда заработает

15:38 31.07.2026 Пт
2 мин
Подобные решения зарекомендовали себя во многих европейских столицах.
aimg Елена Бджола
Фото: поездка в киевском метро (Getty Images)

С 1 августа в Киеве вводят пересадочный QR-билет. Он имеет безлимит пересадок в течение определенного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского городского совета.

Новый QR-билет в Киеве

Пересадочный QR-билет будет доступен в:

  • приложении Киев Цифровой,
  • терминалах для покупки билетов.

Он дает право на осуществление неограниченного количества пересадок между разными видами городского транспорта. Это нужно сделать в течение 90 минут после первой валидации.

Детали о пересадочном билете

Его можно использовать в:

  • метро,
  • автобусах,
  • троллейбусах,
  • трамваях,
  • на фуникулере.

Стоимость этого билета - 60 гривен.

После покупки он хранится в приложении 15 дней.

После пересадок QR-билет нужно повторно валидировать в каждом транспортном средстве или на турникете метро.

Как приобрести и пользоваться

Приобрести новый билет можно в приложении Киев Цифровой в разделе "Купить QR", выбрав категорию "Городской транспорт" и тип "Пересадочный", или в терминалах.

При проверке проезда достаточно показать QR-билет контроллеру. Он увидит информацию обо всех валидациях за 90 минут, поэтому никаких дополнительных подтверждений оплаты не требуется.

Пересадочный QR-билет нельзя передать другому пользователю. Это связано с особенностями его использования для многократных пересадок.

Запуск нового билета оставляет в силе правила стоимости QR-билетов. Скидка на поездки распространяется только на:

  • пополнение транспортной карты,
  • приобретение проездных.

Цена QR билетов остается фиксированной.

Ранее РБК-Украина писало, что с 22 июля проезд в Kyiv City Express подорожал. Билет будет стоить вдвое дороже.

Кроме этого, сообщалось, что с 15 июля 2026 года стоимость разового проезда в коммунальном транспорте Киева выросла до 30 гривен.

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КиевУкраина