"Переріжете собі горло": Бессент застеріг Європу від зближення з Китаєм замість США

Бессент вважає, що Сполучені Штати можуть спочатку досягти торгових угод зі своїми союзниками, а це, своєю чергою, створить основу для спільного підходу до Китаю.

Виступаючи на Американській асоціації банків у Вашингтоні, він зазначив, що союзники США були надійними у військовій сфері, проте не завжди дотримувалися вигідної економічної політики.

"Ми, напевно, зможемо досягти угоди з нашими союзниками, а потім підійти до Китаю як єдина група", - підкреслив Бессент.

Він наголосив на необхідності розв'язання проблеми "незбалансованої торгової структури Китаю".

Бессент також застеріг Європейський Союз від бажання замість цього звернутися до Китаю і віддалитися від США.

"Це було б рівнозначно тому, щоб перерізати собі горло", - сказав він.

Міністр фінансів підкреслив, що багато країн, які розташовані навколо Китаю, зараз прагнуть до торгових переговорів з Вашингтоном після взаємних тарифних дій. Натомість, за словами міністра, Китай є єдиною країною, яка намагається ескалувати конфлікт із США.