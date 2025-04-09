"Переріжете собі горло": Бессент застеріг Європу від зближення з Китаєм замість США

Якщо Європа обере зближення з Китаєм замість США, це буде рівнозначно економічному самогубству.
Про це заявив голова Мінфіну США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Бессент вважає, що Сполучені Штати можуть спочатку досягти торгових угод зі своїми союзниками, а це, своєю чергою, створить основу для спільного підходу до Китаю.
Виступаючи на Американській асоціації банків у Вашингтоні, він зазначив, що союзники США були надійними у військовій сфері, проте не завжди дотримувалися вигідної економічної політики.
"Ми, напевно, зможемо досягти угоди з нашими союзниками, а потім підійти до Китаю як єдина група", - підкреслив Бессент.
Він наголосив на необхідності розв'язання проблеми "незбалансованої торгової структури Китаю".
Бессент також застеріг Європейський Союз від бажання замість цього звернутися до Китаю і віддалитися від США.
"Це було б рівнозначно тому, щоб перерізати собі горло", - сказав він.
Міністр фінансів підкреслив, що багато країн, які розташовані навколо Китаю, зараз прагнуть до торгових переговорів з Вашингтоном після взаємних тарифних дій. Натомість, за словами міністра, Китай є єдиною країною, яка намагається ескалувати конфлікт із США.
Торгівельна війна між США та Китаєм загострилася, коли адміністрація американського президента Дональда Трампа ввела нові мита на китайські товари.
Зауважимо, що вчора, 8 квітня, в Білому дому підтвердили, що вводять проти Китаю 104% тарифи.
Китай зі свого боку сьогодні, 9 квітня, відповів на такі заходи симетрично, запровадивши тарифи на американські товари у розмірі 84%. Зокрема сюди потрапила сільськогосподарська продукція, автомобілі та інші експортні товари з США.
Детальніше про відповідь Китаю на американські мита, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.