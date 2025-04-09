"Перережете себе горло": Бессент предостерег Европу от сближения с Китаем вместо США

Бессент считает, что Соединенные Штаты могут сначала достичь торговых соглашений со своими союзниками, а это, в свою очередь, создаст основу для совместного подхода к Китаю.

Выступая на Американской ассоциации банков в Вашингтоне, он отметил, что союзники США были надежными в военной сфере, однако не всегда придерживались выгодной экономической политики.

"Мы, наверное, сможем достичь соглашения с нашими союзниками, а затем подойти к Китаю как единая группа", - подчеркнул Бессент.

Он отметил необходимость решения проблемы "несбалансированной торговой структуры Китая".

Бессент также предостерег Европейский Союз от желания вместо этого обратиться к Китаю и отдалиться от США.

"Это было бы равнозначно тому, чтобы перерезать себе горло", - сказал он.

Министр финансов подчеркнул, что многие страны, которые расположены вокруг Китая, сейчас стремятся к торговым переговорам с Вашингтоном после взаимных тарифных действий. Тем временем, по словам министра, Китай является единственной страной, которая пытается эскалировать конфликт с США.