"Переріжете собі горло": Бессент застеріг Європу від зближення з Китаєм замість США
Якщо Європа обере зближення з Китаєм замість США, це буде рівнозначно економічному самогубству.
Про це заявив голова Мінфіну США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Бессент вважає, що Сполучені Штати можуть спочатку досягти торгових угод зі своїми союзниками, а це, своєю чергою, створить основу для спільного підходу до Китаю.
Виступаючи на Американській асоціації банків у Вашингтоні, він зазначив, що союзники США були надійними у військовій сфері, проте не завжди дотримувалися вигідної економічної політики.
"Ми, напевно, зможемо досягти угоди з нашими союзниками, а потім підійти до Китаю як єдина група", - підкреслив Бессент.
Він наголосив на необхідності розв'язання проблеми "незбалансованої торгової структури Китаю".
Бессент також застеріг Європейський Союз від бажання замість цього звернутися до Китаю і віддалитися від США.
"Це було б рівнозначно тому, щоб перерізати собі горло", - сказав він.
Міністр фінансів підкреслив, що багато країн, які розташовані навколо Китаю, зараз прагнуть до торгових переговорів з Вашингтоном після взаємних тарифних дій. Натомість, за словами міністра, Китай є єдиною країною, яка намагається ескалувати конфлікт із США.
Тарифна війна США та Китаю
Торгівельна війна між США та Китаєм загострилася, коли адміністрація американського президента Дональда Трампа ввела нові мита на китайські товари.
Зауважимо, що вчора, 8 квітня, в Білому дому підтвердили, що вводять проти Китаю 104% тарифи.
Китай зі свого боку сьогодні, 9 квітня, відповів на такі заходи симетрично, запровадивши тарифи на американські товари у розмірі 84%. Зокрема сюди потрапила сільськогосподарська продукція, автомобілі та інші експортні товари з США.
Детальніше про відповідь Китаю на американські мита, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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