"Перережете себе горло": Бессент предостерег Европу от сближения с Китаем вместо США
Если Европа выберет сближение с Китаем вместо США, это будет равнозначно экономическому самоубийству.
Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Бессент считает, что Соединенные Штаты могут сначала достичь торговых соглашений со своими союзниками, а это, в свою очередь, создаст основу для совместного подхода к Китаю.
Выступая на Американской ассоциации банков в Вашингтоне, он отметил, что союзники США были надежными в военной сфере, однако не всегда придерживались выгодной экономической политики.
"Мы, наверное, сможем достичь соглашения с нашими союзниками, а затем подойти к Китаю как единая группа", - подчеркнул Бессент.
Он отметил необходимость решения проблемы "несбалансированной торговой структуры Китая".
Бессент также предостерег Европейский Союз от желания вместо этого обратиться к Китаю и отдалиться от США.
"Это было бы равнозначно тому, чтобы перерезать себе горло", - сказал он.
Министр финансов подчеркнул, что многие страны, которые расположены вокруг Китая, сейчас стремятся к торговым переговорам с Вашингтоном после взаимных тарифных действий. Тем временем, по словам министра, Китай является единственной страной, которая пытается эскалировать конфликт с США.
Тарифная война США и Китая
Торговая война между США и Китаем обострилась, когда администрация американского президента Дональда Трампа ввела новые пошлины на китайские товары.
Заметим, что вчера, 8 апреля, в Белом доме подтвердили, что вводят против Китая 104% тарифы.
Китай со своей стороны сегодня, 9 апреля, ответил на такие меры симметрично, введя тарифы на американские товары в размере 84%. В частности сюда попала сельскохозяйственная продукция, автомобили и другие экспортные товары из США.
Подробнее об ответе Китая на американские пошлины, можно узнать в материале РБК-Украина.
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