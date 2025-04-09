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"Перережете себе горло": Бессент предостерег Европу от сближения с Китаем вместо США

Украина, Среда 09 апреля 2025 19:23
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"Перережете себе горло": Бессент предостерег Европу от сближения с Китаем вместо США Фото: глава Минфина США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Если Европа выберет сближение с Китаем вместо США, это будет равнозначно экономическому самоубийству.

Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Бессент считает, что Соединенные Штаты могут сначала достичь торговых соглашений со своими союзниками, а это, в свою очередь, создаст основу для совместного подхода к Китаю.

Выступая на Американской ассоциации банков в Вашингтоне, он отметил, что союзники США были надежными в военной сфере, однако не всегда придерживались выгодной экономической политики.

"Мы, наверное, сможем достичь соглашения с нашими союзниками, а затем подойти к Китаю как единая группа", - подчеркнул Бессент.

Он отметил необходимость решения проблемы "несбалансированной торговой структуры Китая".

Бессент также предостерег Европейский Союз от желания вместо этого обратиться к Китаю и отдалиться от США.

"Это было бы равнозначно тому, чтобы перерезать себе горло", - сказал он.

Министр финансов подчеркнул, что многие страны, которые расположены вокруг Китая, сейчас стремятся к торговым переговорам с Вашингтоном после взаимных тарифных действий. Тем временем, по словам министра, Китай является единственной страной, которая пытается эскалировать конфликт с США.

Тарифная война США и Китая

Торговая война между США и Китаем обострилась, когда администрация американского президента Дональда Трампа ввела новые пошлины на китайские товары.

Заметим, что вчера, 8 апреля, в Белом доме подтвердили, что вводят против Китая 104% тарифы.

Китай со своей стороны сегодня, 9 апреля, ответил на такие меры симметрично, введя тарифы на американские товары в размере 84%. В частности сюда попала сельскохозяйственная продукция, автомобили и другие экспортные товары из США.

Подробнее об ответе Китая на американские пошлины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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