З перерізаним горлом п’ять діб повз до своїх: як український військовий вижив після полону

33-річний нацгвардієць потрапив у полон поблизу Покровська. За словами рідних, росіяни катували полонених - виколювали очі, відрізали вуха та завдавали інших звірячих каліцтв. Владислав був останнім серед восьми бійців, кого окупанти скинули у яму, вважаючи мертвим.

Попри перерізане горло та зв’язані руки, він зміг звільнитися уламком скла й вибратися. Упродовж п’яти діб боєць повз до своїх, доки не дістався українських позицій.

17 серпня його у вкрай тяжкому стані доставили до лікарні у Дніпропетровській області. Медики зазначають, що шансів вижити було мінімум, адже у військового була масивна крововтрата та зараження ран. Йому вже провели складну операцію, і лікарі роблять все можливе, аби боєць міг знову говорити.

Попри пережите, Владислав каже рідним, що мріє повернутися на фронт, аби помститися за своїх побратимів. Найбільше ж він хоче побачити 4-річну доньку.

Чоловік розповідає про пережите у відео.