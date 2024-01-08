Перереєстрація авто в "Дії": що потрібно знати, щоб купити чи продати авто без проблем

Співробітники "Дії" розповіли про вирішення проблем, з якими стикаються водії під час перереєстрації автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дії .

Як зауважили у "Дії", перереєстрація авто неможлива за наявності виконавчого провадження.

Вони з'являються, наприклад, за несплату штрафу у призначені терміни. Після цього відомство надсилає інформацію про штраф до виконавчої служби - там і створюють провадження.

Інструкція з оплати виконавчого провадження в Дії.

1. Авторизуйтесь зручним способом. Це можна зробити за допомогою:

BankID (через додаток чи сайт банку);

електронного підпису;

електронного ключа (файлового чи апаратного).

2. Натисніть "Сервіси";

3. Виберіть пункт "Виконавчі провадження";

4. У разі наявності виконавчого провадження сплатіть його зручним способом: карткою, Google Pay або Apple Pay.

Послуга перереєстрації автомобіля доступна лише раз на рік. Для наступного продажу автомобіля потрібно сплатити податок.

"Для правильного підрахунку податку потрібно відвідати сервісний центр МВС", - написали на каналі "Дії"

Перереєстрація автомобіля у "Дії"

Раніше ми писали, що в середині грудня запрацювала функція перереєстрації автомобіля у мобільному додатку "Дія". Всього за 15 хвилин можна продати або купити автомобіль та згодом отримати документи поштою.

Також ми писали, як скористатися цією послугою під час продажу чи купівлі транспортного засобу.