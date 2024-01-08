Перерегистрация авто в "Дії": что нужно знать, чтобы купить или продать авто без проблем
Сотрудники "Дії" рассказали о решении проблем, с которыми сталкиваются водители при перерегистрации автомобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Дії.
Как заметили в "Дії", перерегистрация авто невозможна при наличии исполнительного производства.
Они возникают, к примеру, за неуплату штрафа в назначенные сроки. После, ведомство отправляет информацию о штрафе в исполнительную службу - там и создают производство.
Инструкция по оплате исполнительного производства в Дії.
1. Авторизуйтесь удобным способом. Это можно сделать с помощью:
- BankID (через приложение или сайт банка);
- электронной подписи;
- электронного ключа (файлового или аппаратного).
2. Нажмите на "Сервисы";
3. Выберите пункт "Виконавчі провадження";
4. В случае наличия исполнительного производства оплатите его удобным способом: карточкой, Google Pay или Apple Pay.
Услуга перерегистрации автомобиля доступна только раз в году. Для следующей продажи автомобиля нужно оплатить налог.
"Для правильного подсчета налога, нужно посетить сервисный центр МВД", - написали на канале "Дії"
Перерегистрация автомобиля в "Дії"
Ранее мы писали, что в середине декабря заработала функция перерегистрации автомобиля в мобильном приложении "Дія". Всего за 15 минут можно продать или купить автомобиль и со временем получить документы по почте.
Также мы писали, как воспользоваться данной услугой при продаже или покупке транспортного средства.
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