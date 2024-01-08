ua en ru
Пн, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Перерегистрация авто в "Дії": что нужно знать, чтобы купить или продать авто без проблем

Киев, Понедельник 08 января 2024 06:42
UA EN RU
Перерегистрация авто в "Дії": что нужно знать, чтобы купить или продать авто без проблем Фото: Перерегистрация авто в Дії: что нужно знать, чтобы купить или продать авто без проблем (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Сотрудники "Дії" рассказали о решении проблем, с которыми сталкиваются водители при перерегистрации автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Дії.

Как заметили в "Дії", перерегистрация авто невозможна при наличии исполнительного производства.

Они возникают, к примеру, за неуплату штрафа в назначенные сроки. После, ведомство отправляет информацию о штрафе в исполнительную службу - там и создают производство.

Инструкция по оплате исполнительного производства в Дії.

1. Авторизуйтесь удобным способом. Это можно сделать с помощью:

  • BankID (через приложение или сайт банка);
  • электронной подписи;
  • электронного ключа (файлового или аппаратного).

2. Нажмите на "Сервисы";

3. Выберите пункт "Виконавчі провадження";

4. В случае наличия исполнительного производства оплатите его удобным способом: карточкой, Google Pay или Apple Pay.

Услуга перерегистрации автомобиля доступна только раз в году. Для следующей продажи автомобиля нужно оплатить налог.

"Для правильного подсчета налога, нужно посетить сервисный центр МВД", - написали на канале "Дії"

Перерегистрация автомобиля в "Дії"

Ранее мы писали, что в середине декабря заработала функция перерегистрации автомобиля в мобильном приложении "Дія". Всего за 15 минут можно продать или купить автомобиль и со временем получить документы по почте.

Также мы писали, как воспользоваться данной услугой при продаже или покупке транспортного средства.

    Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    NEWS
    Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
    Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
    DAILY
    Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
    Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта