ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перерахунок пенсій: ПФУ назвав розмір підвищення

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 04 червня 2021 10:38
Перерахунок пенсій: ПФУ назвав розмір підвищення Фото: працюючим пенсіонерам додали 193 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня. У червні, крім перерахованої пенсії, буде виплачено доплату за квітень та травень 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

"Перераховано пенсії 633,0 тисячам пенсіонерів. Збільшено пенсії 313,0 тисячам пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні", - повідомили у прес-службі.

Перерахунок пенсій: ПФУ назвав розмір підвищення

Як зазначається в повідомленні, перерахунок проведено особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та набули не менш як 24 місяці страхового стажу або менш як 24 місяці страхового стажу, за умови, що після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менш ніж два роки.

Перерахунок здійснено без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, згідно із законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено тим, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року.

Відзначити, планова індексація пенсій у 2021 році пройшла з 1 березня з коефіцієнтом 1,11 і торкнулася 8 мільйонів пенсіонерів. Однак додаткові виплати отримали не всі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка пенсії Пенсионный фонд Украины
NEWS
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари