Перерахунок пенсій: ПФУ назвав розмір підвищення

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня. У червні, крім перерахованої пенсії, буде виплачено доплату за квітень та травень 2021 року.

Як зазначається в повідомленні, перерахунок проведено особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та набули не менш як 24 місяці страхового стажу або менш як 24 місяці страхового стажу, за умови, що після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менш ніж два роки.

Нагадаємо, згідно із законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено тим, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року.

Відзначити, планова індексація пенсій у 2021 році пройшла з 1 березня з коефіцієнтом 1,11 і торкнулася 8 мільйонів пенсіонерів. Однак додаткові виплати отримали не всі.