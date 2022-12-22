Перерахують Україні кошти від продажу активів РФ: Конгрес ухвалив важливу поправку

"Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря переказувати доходи від продажу заарештованих активів олігархів або інших підсанкційних організацій народу України", - заявив Грем.

За його словами, нова поправка до закону стане подарунком для багатостраждального народу України.

"Це буде полегшенням для американських платників податків та поганим днем для російських олігархів", - наголосив сенатор.

За словами конгресмена Тома Маліновскі, сенат США довго шукав шляхи для передачі арештованих коштів Україні, але все ж їх знайшов.

"Ми прийняли те, чого вимагають здоровий глузд і справедливість: ті, хто підтримує Путіна, повинні допомогти заплатити за відновлення країни, яку він намагається знищити", - зазначив Маліновскі.

Повідомляється, що в сенаті законопроект було прийнято як поправку до масштабного законопроекту про фінансування федерального уряду США. Далі закон має підтримати Палата представників.