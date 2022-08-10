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Инвестировала 8 млрд долларов. США расследуют деятельность фирмы, связанной с Абрамовичем

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Вашингтон, Среда 10 августа 2022 00:42
Инвестировала 8 млрд долларов. США расследуют деятельность фирмы, связанной с Абрамовичем Фото: российский олигарх Роман Абрамович (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США проводят расследование деятельности компании Concord Management, которая курировала инвестиции хедж-фондов на миллиарды долларов для российского миллиардера Романа Абрамовича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Расследование, проводимое Комиссией по ценным бумагам и ФБР, сосредоточено на том, как партнеры Абрамовича использовали несколько офшорных подставных компаний для инвестирования восьми миллиардов долларов в хедж-фонды и частные инвестиционные компании.

Власти ищут информацию о денежных потоках в более чем десяток подставных компаний, базирующихся в таких убежищах, как Британские Виргинские острова и остров Джерси, и из них.

В июне суд США выдал ордера на конфискацию двух роскошных самолетов, принадлежащих Абрамовичу, в соответствии с санкциями, введенными США после вторжения России в Украину.

Министерство юстиции США также добивается от Конгресса более широких полномочий для ареста активов российских олигархов в качестве средства оказания давления на Москву в связи с ее вторжением в Украину.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. По его словам, вырученные деньги пойдут на компенсации, пострадавшим от российской агрессии.

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