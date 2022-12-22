RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Перечислят Украине средства от продажи активов РФ: Конгресс принял важную поправку

Фото: сенатор Линдси Грэм (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Конгресс США сегодня, 22 декабря, принял поправку к законопроекту о финансировании американского правительства, которая разрешит передавать Украине средства от продажи арестованных активов РФ.

Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря переводить доходы от продажи арестованных активов олигархов, или других подсанкционных организаций народу Украины", — заявил Грэм.

По его словам, новая поправка к закону станет подарком многострадальному народу Украины.

"Это будет облегчением для американских налогоплательщиков и плохим днем для российских олигархов", - подчеркнул сенатор.

По словам конгрессмена Тома Малиновски, сенат США долго искал пути для передачи арестованных средств Украине, но все же их нашел..

"Мы приняли то, чего требуют здравый смысл и справедливость: те, кто поддерживает Путина, должны помочь заплатить за восстановление страны, которую он пытается уничтожить", - отметил Малиновски.

Сообщается, что в сенате законопроект был принят, как поправка к масштабному законопроекту о финансировании федерального правительства США. Далее закон должна поддержать Палата представителей.

Ранее мы писали, что США проводят расследование деятельности компании Concord Management, осуществлявшей инвестиции хедж-фондов на миллиарды долларов для российского миллиардера Романа Абрамовича.

Также сообщалось, что британское правительство ищет оптимальные механизмы по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСенат СШАКонгресс США