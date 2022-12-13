Уряд Британії шукає шляхи використання активів РФ для відновлення України

Британський уряд шукає оптимальні механізми використання заморожених активів Росії для відновлення України.

Про це заявив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Члени уряду Британії у складі спеціальної комісії розглядають застосування механізму використання заморожених активів росіян, які потрапили під санкції для відновлення України. За його словами, він вивчає можливості, щоб гарантувати, що особи, які підтримали спецоперацію РФ в Україні, "не просто потрапили під санкції".