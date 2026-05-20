Перерахунок платіжок за комуналку після обстрілів став обов'язковим: як це працюватиме

Йдеться насамперед про ситуації, коли через російські обстріли енергетичної або комунальної інфраструктури люди залишалися без послуг або отримували їх неналежної якості.

"Люди не повинні платити повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно", - наголосила Свириденко.

Урядове рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів та чіткіше враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг.

Водночас перерахунок стане обов’язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону.

Крім того, органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів. Ці кошти планують спрямовувати на відновлення пошкодженої інфраструктури після російських атак.