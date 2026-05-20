Перерасчет платежек за коммуналку после обстрелов стал обязательным: как это будет работать

Речь идет прежде всего о ситуациях, когда из-за российских обстрелов энергетической или коммунальной инфраструктуры люди оставались без услуг или получали их ненадлежащего качества.

"Люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак услуги предоставлялись с перебоями или некачественно", - отметила Свириденко.

Правительственное решение позволит увеличить размер перерасчета для потребителей и четче учитывать фактический объем и качество предоставляемых услуг.

В то же время перерасчет станет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды независимо от региона.

Кроме того, органы местного самоуправления получат возможность компенсировать часть расходов коммунальных предприятий из резервных фондов местных бюджетов. Эти средства планируют направлять на восстановление поврежденной инфраструктуры после российских атак.