Перерахунок пенсій у серпні: хто може отримати більше грошей

Пенсіонери, яким не врахували частину страхового стажу чи заробітку під час призначення виплат, мають право подати заяву на перегляд суми пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Головне:
Індивідуальний перерахунок відбувається не автоматично, а лише за особистою заявою пенсіонера. Разом із заявою потрібно подати документи, які є підставою для перегляду суми виплат.
На такий перерахунок можуть претендувати:
У Пенсійному фонді уточнили перелік додаткових документів, які беруть до уваги під час перерахунку. Йдеться про:
Заяву разом із документами подають до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.
Окремі категорії пенсіонерів мають особливі умови перерахунку. Якщо людина офіційно працює, їй не переглядають пенсію у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати.
Такий перерахунок відбудеться лише після звільнення - з урахуванням показників, чинних саме на дату припинення роботи.
Окрема норма стосується й тих, хто отримує пенсію за вислугу років до досягнення пенсійного віку. Їм не перераховують виплати з урахуванням стажу, набутого вже після призначення пенсії.
Раніше стало відомо, що окремі категорії пенсіонерів у серпні продовжують отримувати щомісячну доплату до пенсії, яка у 2026 році зросла до 648,75 гривні.
Право на неї мають учасники бойових дій, а оформлюють виплату автоматично - без окремого звернення.
Тим часом у Пенсійному фонді роз'яснили ще одне питання, яке хвилює пенсіонерів-переселенців.
Виявилося, що дохід від офіційної роботи не впливає на автоматичне продовження виплати допомоги на проживання одиноким пенсіонерам-ВПО, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів.