Пересчет пенсий в августе: кто может получить больше денег

Пенсионеры, которым не учли часть страхового стажа или заработка при назначении выплат, имеют право подать заявление на пересмотр суммы пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .
Главное:
Индивидуальный пересчет производится не автоматически, а только по личному заявлению пенсионера. Вместе с заявлением следует подать документы, которые являются основанием для пересмотра суммы выплат.
На такой перерасчет могут претендовать:
В Пенсионном фонде уточнили перечень дополнительных документов, принимаемых во внимание при перерасчете. Речь идет о:
Заявление вместе с документами подается в территориальный орган Пенсионного фонда по месту нахождения на учете.
Отдельные категории пенсионеров имеют особые условия для пересчета. Если человек официально работает, ему не пересматривают пенсию в связи с изменением прожиточного минимума или минимальной зарплаты.
Такой перерасчет произойдет только после увольнения – с учетом показателей, действующих именно на дату прекращения работы.
Отдельная норма касается и тех, кто получает пенсию за выслугу лет до достижения пенсионного возраста. Им не перечисляют выплаты с учетом стажа, приобретенного уже после назначения пенсии.
Ранее стало известно, что отдельные категории пенсионеров в августе продолжают получать ежемесячную доплату к пенсии, выросшей в 2026 году до 648,75 гривны .
Право на нее имеют участники боевых действий, а оформляют выплату автоматически – без отдельного обращения.
Тем временем в Пенсионном фонде разъяснили еще один вопрос, который волнует пенсионеров-переселенцев.
Оказалось, что доход от официальной работы не влияет на автоматическое продление выплаты пособия на проживание одиноким пенсионерам, если размер их пенсии не превышает четырех прожиточных минимумов.