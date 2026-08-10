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Пересчет пенсий в августе: кто может получить больше денег

06:30 10.08.2026 Пн
2 мин
Пенсию перечислят индивидуально только при некоторых условиях
aimg Елена Чупровская
Фото: какие документы понадобятся пенсионеру (Getty Images)

Пенсионеры, которым не учли часть страхового стажа или заработка при назначении выплат, имеют право подать заявление на пересмотр суммы пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Главное:

  • Получателям пенсии за выслугу лет не учитывают стаж, приобретенный после ее назначения.
  • Работающим пенсионерам пенсию не пересматривают из-за изменения прожиточного минимума.
  • Требуются дополнительные документы - о стаже, заработке или праве на надбавку.
  • Перерасчет пенсии возможен по личному заявлению пенсионера.

Кто имеет право на индивидуальный перерасчет пенсии

Индивидуальный пересчет производится не автоматически, а только по личному заявлению пенсионера. Вместе с заявлением следует подать документы, которые являются основанием для пересмотра суммы выплат.

На такой перерасчет могут претендовать:

  • пенсионеры, желающие перейти с одного вида пенсии на другой;
  • лица, у которых появились дополнительные документы, не учтенные ранее.

Какие документы понадобятся для пересчета

В Пенсионном фонде уточнили перечень дополнительных документов, принимаемых во внимание при перерасчете. Речь идет о:

  • подтверждение страхового стажа, который не учли при предварительном назначении пенсии;
  • справку о заработной плате за другие 60 месяцев работы до 1 июля 2000;
  • документы, подтверждающие право на прибавку, повышение, дополнительную пенсию или пенсию за особые заслуги.

Заявление вместе с документами подается в территориальный орган Пенсионного фонда по месту нахождения на учете.

Кому пенсию не перечислят

Отдельные категории пенсионеров имеют особые условия для пересчета. Если человек официально работает, ему не пересматривают пенсию в связи с изменением прожиточного минимума или минимальной зарплаты.

Такой перерасчет произойдет только после увольнения – с учетом показателей, действующих именно на дату прекращения работы.

Отдельная норма касается и тех, кто получает пенсию за выслугу лет до достижения пенсионного возраста. Им не перечисляют выплаты с учетом стажа, приобретенного уже после назначения пенсии.

Что еще известно о выплатах пенсионерам

Ранее стало известно, что отдельные категории пенсионеров в августе продолжают получать ежемесячную доплату к пенсии, выросшей в 2026 году до 648,75 гривны .

Право на нее имеют участники боевых действий, а оформляют выплату автоматически – без отдельного обращения.

Тем временем в Пенсионном фонде разъяснили еще один вопрос, который волнует пенсионеров-переселенцев.

Оказалось, что доход от официальной работы не влияет на автоматическое продление выплаты пособия на проживание одиноким пенсионерам, если размер их пенсии не превышает четырех прожиточных минимумов.

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