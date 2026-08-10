Пересчет пенсий в августе: кто может получить больше денег

Пенсионеры, которым не учли часть страхового стажа или заработка при назначении выплат, имеют право подать заявление на пересмотр суммы пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Главное: Получателям пенсии за выслугу лет не учитывают стаж, приобретенный после ее назначения.

Работающим пенсионерам пенсию не пересматривают из-за изменения прожиточного минимума.

Требуются дополнительные документы - о стаже, заработке или праве на надбавку.

Перерасчет пенсии возможен по личному заявлению пенсионера.

Кто имеет право на индивидуальный перерасчет пенсии

Индивидуальный пересчет производится не автоматически, а только по личному заявлению пенсионера. Вместе с заявлением следует подать документы, которые являются основанием для пересмотра суммы выплат.

На такой перерасчет могут претендовать:

пенсионеры, желающие перейти с одного вида пенсии на другой;

лица, у которых появились дополнительные документы, не учтенные ранее.

Какие документы понадобятся для пересчета

В Пенсионном фонде уточнили перечень дополнительных документов, принимаемых во внимание при перерасчете. Речь идет о:

подтверждение страхового стажа, который не учли при предварительном назначении пенсии;

справку о заработной плате за другие 60 месяцев работы до 1 июля 2000;

документы, подтверждающие право на прибавку, повышение, дополнительную пенсию или пенсию за особые заслуги.

Заявление вместе с документами подается в территориальный орган Пенсионного фонда по месту нахождения на учете.

Кому пенсию не перечислят

Отдельные категории пенсионеров имеют особые условия для пересчета. Если человек официально работает, ему не пересматривают пенсию в связи с изменением прожиточного минимума или минимальной зарплаты.

Такой перерасчет произойдет только после увольнения – с учетом показателей, действующих именно на дату прекращения работы.

Отдельная норма касается и тех, кто получает пенсию за выслугу лет до достижения пенсионного возраста. Им не перечисляют выплаты с учетом стажа, приобретенного уже после назначения пенсии.

Что еще известно о выплатах пенсионерам

Ранее стало известно, что отдельные категории пенсионеров в августе продолжают получать ежемесячную доплату к пенсии, выросшей в 2026 году до 648,75 гривны .