Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: як отримати вищу виплату у вересні

Працюючі пенсіонери можуть отримати вищу виплату уже в вересні.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомив юрист з перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери" Любомир Кожухов.
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Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам передбачає частина четверта статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
"Право на перерахунок не прив'язане виключно до вересня - воно може виникнути у будь-якому місяці, якщо пенсіонер набув потрібного страхового стажу", - пояснює Любомир Кожухов.
Якщо після призначення чи попереднього перерахунку людина продовжила працювати, вона може претендувати на вищу виплату за таких умов:
"Пенсійний фонд повинен застосувати той варіант перерахунку, який є найбільш вигідним для пенсіонера", - наголошує юрист.
Фактично існує два варіанти, як можуть перерахувати виплату:
"Пенсіонеру важливо, щоб ПФУ порівняв обидва варіанти і визначив той, який дає більший розмір виплати", - каже Кожухов.
Тому працюючим пенсіонерам варто самостійно періодично перевіряти, чи виникло у них право на перерахунок, а не орієнтуватися лише на конкретний місяць року.
"Якщо перерахунок не проведено, або стаж чи заробіток враховано неправильно, це рішення можна оскаржити", - додає юрист.
Раніше стало відомо, що пенсіонери можуть самостійно обирати вигідніший вид виплат, якщо мають право одразу на кілька видів пенсії.
Змінити вибір можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал електронних послуг.
Тим часом юристка пояснила, чи впливає на розмір пенсії благодійна допомога від ООН чи інших міжнародних фондів.
За її словами, такі виплати не вважаються доходом лише за умови офіційного статусу і донора, і отримувача.