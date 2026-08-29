Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: как получить более высокую выплату в сентябре

Работающие пенсионеры могут получить более высокую выплату уже в сентябре.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил юрист по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Любомир Кожухов.
Главное
Перерасчет пенсии работающим пенсионерам предусматривает часть четвертая статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
"Право на перерасчет не привязано исключительно к сентябрю - оно может возникнуть в любом месяце, если пенсионер приобрел нужный страховой стаж", - объясняет Любомир Кожухов.
Если после назначения или предварительного пересчета человек продолжил работать, он может претендовать на более высокую выплату в следующих условиях:
"Пенсионный фонд должен применить тот вариант пересчета, который наиболее выгоден для пенсионера", - отмечает юрист.
Фактически существует два варианта, как могут перечислить выплату:
"Пенсионеру важно, чтобы ПФУ сравнил оба варианта и определил тот, который дает больший размер выплаты", - говорит Кожухов.
Поэтому работающим пенсионерам следует самостоятельно периодически проверять, возникло ли у них право на перерасчет, а не ориентироваться только на конкретный месяц года.
"Если перерасчет не произведен, или стаж или заработок учтен неправильно, это решение можно обжаловать", - добавляет юрист.
Ранее стало известно, что пенсионеры могут самостоятельно выбирать более выгодный вид выплат , если имеют право сразу на несколько видов пенсии.
Изменить выбор можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал электронных услуг.
Тем временем юрист объяснила, влияет ли на размер пенсии благотворительная помощь от ООН или других международных фондов.
По ее словам, такие выплаты не считаются доходом только при официальном статусе и донора, и получателя.