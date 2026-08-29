Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: как получить более высокую выплату в сентябре

Главное Если перерасчет произведен неправильно, решение можно обжаловать.

ПФУ должен выбрать самый выгодный для пенсионера вариант.

Право возникает, если набран 24 месяца стажа после назначения или пересчета, или прошло два года.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам не привязан только к сентябрю.

Когда возникает право на перерасчет

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам предусматривает часть четвертая статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Право на перерасчет не привязано исключительно к сентябрю - оно может возникнуть в любом месяце, если пенсионер приобрел нужный страховой стаж", - объясняет Любомир Кожухов.

Если после назначения или предварительного пересчета человек продолжил работать, он может претендовать на более высокую выплату в следующих условиях:

набрала не менее 24 месяцев страхового стажа;

или с момента предварительного назначения или перерасчета прошло два года - тогда 24 месяца стажа не обязательны.

"Пенсионный фонд должен применить тот вариант пересчета, который наиболее выгоден для пенсионера", - отмечает юрист.

Два способа пересчета

Фактически существует два варианта, как могут перечислить выплату:

только с учетом дополнительного страхового стажа;

с учетом и стажа, и заработной платы, полученной после назначения или предварительного перерасчета пенсии.

"Пенсионеру важно, чтобы ПФУ сравнил оба варианта и определил тот, который дает больший размер выплаты", - говорит Кожухов.

Поэтому работающим пенсионерам следует самостоятельно периодически проверять, возникло ли у них право на перерасчет, а не ориентироваться только на конкретный месяц года.

"Если перерасчет не произведен, или стаж или заработок учтен неправильно, это решение можно обжаловать", - добавляет юрист.

Ранее стало известно, что пенсионеры могут самостоятельно выбирать более выгодный вид выплат , если имеют право сразу на несколько видов пенсии.