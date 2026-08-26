Чи уріжуть пенсію через допомогу від ООН: юристка назвала ключові умови
Тисячі українців протягом війни отримували гроші від ООН, Червоного Хреста чи інших міжнародних фондів.
Про те, чи вважаються ці кошти доходом і чи можуть через них урізати пенсію, РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.
Головне
- Деякі види допомоги можна отримати тільки за відсутності виплат від інших фондів.
- Правило діє лише за двох умов - статус донора і статус отримувача.
- Благодійна допомога від офіційних організацій не входить до річного доходу платника податків.
Чи вважається благодійна допомога доходом
"З початку повномасштабного вторгнення чимало міжнародних благодійних організацій надавало і продовжує надавати благодійну допомогу. Разом з тим, в Україні наявні ряд соціальних пільг, які залежать від доходу особи, і постало питання, чи мають виплати благодійних організацій впливати на право такі виплати отримувати", - розповіла Олена Воронкова.
Проте сама по собі благодійна допомога не вважається доходом.
"У Податковий кодекс України було внесено зміни і чітко врегульовано, що благодійна допомога, отримана визначеною категорією осіб, не входить до річного доходу платника податків", - додала юристка.
За яких умов виплати не рахують як дохід
За словами адвоката, правило діє лише за двох умов:
- допомога має надходити від офіційно зареєстрованих благодійних організацій;
- особа, яка її отримує, повинна мати відповідний статус - учасника бойових дій, внутрішньо переміщеної особи тощо.
"У випадку підтвердження обох статусів - надавача та отримувача - дохід не має враховуватись ані для пільг, ані для виплат", - зазначила Воронкова.
Коли варто обирати лише одну програму допомоги
"Разом з тим, є окремі види допомог, в умовах отримання яких зазначено, що отримати їх можна тільки за відсутності отримання виплат від інших міжнародних фондів. Тому для прийняття рішення щодо того, на яку з допомог подаватись, треба зважати усі фактори", - підсумувала юристка.
Нагадаємо, стаж роботи у Польщі можуть зарахувати для права на пенсію в Україні, якщо українського стажу для цього не вистачає. Для цього потрібен формуляр PL-UA 6, який оформляє польський ZUS.
Сума самої пенсії при цьому рахується виключно за українським законодавством - враховується тільки стаж, набутий на території України.
Також ми писали, що деякі категорії жінок мають право на достроковий вихід на пенсію у 50 років. Втім, треба відповідати кільком критеріям.