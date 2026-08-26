Чи уріжуть пенсію через допомогу від ООН: юристка назвала ключові умови

Тисячі українців протягом війни отримували гроші від ООН, Червоного Хреста чи інших міжнародних фондів.

Про те, чи вважаються ці кошти доходом і чи можуть через них урізати пенсію, РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Головне Деякі види допомоги можна отримати тільки за відсутності виплат від інших фондів.

Правило діє лише за двох умов - статус донора і статус отримувача.

Благодійна допомога від офіційних організацій не входить до річного доходу платника податків.

Чи вважається благодійна допомога доходом

"З початку повномасштабного вторгнення чимало міжнародних благодійних організацій надавало і продовжує надавати благодійну допомогу. Разом з тим, в Україні наявні ряд соціальних пільг, які залежать від доходу особи, і постало питання, чи мають виплати благодійних організацій впливати на право такі виплати отримувати", - розповіла Олена Воронкова.

Проте сама по собі благодійна допомога не вважається доходом.

"У Податковий кодекс України було внесено зміни і чітко врегульовано, що благодійна допомога, отримана визначеною категорією осіб, не входить до річного доходу платника податків", - додала юристка.

За яких умов виплати не рахують як дохід

За словами адвоката, правило діє лише за двох умов:

допомога має надходити від офіційно зареєстрованих благодійних організацій;

особа, яка її отримує, повинна мати відповідний статус - учасника бойових дій, внутрішньо переміщеної особи тощо.

"У випадку підтвердження обох статусів - надавача та отримувача - дохід не має враховуватись ані для пільг, ані для виплат", - зазначила Воронкова.

Коли варто обирати лише одну програму допомоги

"Разом з тим, є окремі види допомог, в умовах отримання яких зазначено, що отримати їх можна тільки за відсутності отримання виплат від інших міжнародних фондів. Тому для прийняття рішення щодо того, на яку з допомог подаватись, треба зважати усі фактори", - підсумувала юристка.

Нагадаємо, стаж роботи у Польщі можуть зарахувати для права на пенсію в Україні, якщо українського стажу для цього не вистачає. Для цього потрібен формуляр PL-UA 6, який оформляє польський ZUS.

Сума самої пенсії при цьому рахується виключно за українським законодавством - враховується тільки стаж, набутий на території України.