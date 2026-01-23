Перерахунок пенсій з 2026 року: що змінилося і кому підвищили виплати

Чому зросли пенсії у 2026 році

За словами Вікторії Терещенко, головною підставою для збільшення пенсій стало підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

"Відтепер мінімальна пенсія зросла з 2 361 гривні до 2 595 гривень. Максимальний розмір пенсії, відповідно до законодавства, не може перевищувати 25 950 гривень", - пояснила посадовиця.

Кому підвищили доплати

Перерахунок торкнувся також:

пенсій у разі втрати годувальника,

ветеранів війни,

осіб з інвалідністю,

жертв нацистських переслідувань,

громадян із понаднормовим стажем.

Доплати за понаднормовий стаж: як рахують

Пенсіонерам, які отримують пенсію вище мінімальної та мають понаднормовий стаж, підвищили доплати.

"Доплата становить 1% від прожиткового мінімуму за кожен повний рік понаднормового стажу", - зазначила Вікторія Терещенко.

Норма страхового стажу:

для пенсій, призначених після 2011 року - 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

для пенсій, призначених до 2011 року - 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Мінімальні пенсії для окремих категорій

У 2026 році збільшено мінімальні розміри пенсій за окремими програмами:

7 785 гривень - для шахтарів з підземним стажем (чоловіки - від 15 років, жінки - від 7,5 року);

5 190 гривень - для членів сімей загиблих і померлих військовослужбовців;

для непрацюючих громадян віком від 65 років мінімальна пенсія тепер становить 3 458,8 гривні.

Перерахунок для 65-річних пенсіонерів

У Пенсійному фонді наголосили, що перерахунок для осіб, які досягають 65 років, проводять щомісяця.

"Це дозволяє людям отримувати підвищений розмір пенсії саме з дати досягнення відповідного віку", - уточнила Терещенко.

Виплати за особливі заслуги та Чорнобиль

З урахуванням зростання середньої заробітної плати перерахували й щомісячні виплати для осіб з особливими заслугами перед Україною. Їхній розмір становить від 8 647 гривень до 25 941 гривні залежно від нагороди.

Водночас Пенсійний фонд очікує затвердження показника середньої зарплати по Україні за 2025 рік, щоб провести перерахунок пенсій ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Чи потрібно звертатися до ПФУ

Усі перерахунки здійснюються автоматично, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду.

Розподіл чисельності пенсіонерів станом на 1 січня 2026 року (інфографіка ПФУ)