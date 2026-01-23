Перерахунок пенсій з 2026 року: що змінилося і кому підвищили виплати

З 1 січня 2026 року в Україні провели перерахунок пенсійних виплат. Зміни торкнулися мінімальних і максимальних пенсій, доплат за понаднормовий стаж, а також виплат окремим категоріям громадян.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Вікторії Терещенко під час брифінгу.
За словами Вікторії Терещенко, головною підставою для збільшення пенсій стало підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
"Відтепер мінімальна пенсія зросла з 2 361 гривні до 2 595 гривень. Максимальний розмір пенсії, відповідно до законодавства, не може перевищувати 25 950 гривень", - пояснила посадовиця.
Перерахунок торкнувся також:
Пенсіонерам, які отримують пенсію вище мінімальної та мають понаднормовий стаж, підвищили доплати.
"Доплата становить 1% від прожиткового мінімуму за кожен повний рік понаднормового стажу", - зазначила Вікторія Терещенко.
Норма страхового стажу:
У 2026 році збільшено мінімальні розміри пенсій за окремими програмами:
У Пенсійному фонді наголосили, що перерахунок для осіб, які досягають 65 років, проводять щомісяця.
"Це дозволяє людям отримувати підвищений розмір пенсії саме з дати досягнення відповідного віку", - уточнила Терещенко.
З урахуванням зростання середньої заробітної плати перерахували й щомісячні виплати для осіб з особливими заслугами перед Україною. Їхній розмір становить від 8 647 гривень до 25 941 гривні залежно від нагороди.
Водночас Пенсійний фонд очікує затвердження показника середньої зарплати по Україні за 2025 рік, щоб провести перерахунок пенсій ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Усі перерахунки здійснюються автоматично, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду.
Підставою виходу на пенсію в Україні є наявність необхідної кількості років страхового стажу, а не досягнення 60-річного віку.
Скільки стажу потрібно у 2026 році:
Якщо людині не вистачає страхового стажу, то вона може його "купити" одноразово, сплативши всю суму єдиного внеску за необхідний період.
Раніше ми також розповідали про те, що стаж роботи за кордоном можуть зарахувати для призначення пенсії в Україні, але лише за певних умов. Вирішальну роль відіграють міжнародні договори, а також наявність документів, що підтверджують іноземний стаж.