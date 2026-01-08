Стажу потрібно більше. Які умови для виходу на пенсію за віком з 2026 року
Підставою виходу на пенсію в Україні є наявність необхідної кількості років страхового стажу, а не досягнення 60-річного віку.
РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України у Facebook розповідає, скільки років стажу треба мати у 2026-му.
Скільки треба стажу для виходу на пенсію у 2026 році
Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", саме тривалість страхового стажу визначає право на вихід на пенсію. Вона обчислюється на дату досягнення відповідного віку.
Скільки потрібно у 2026 році:
- для пенсії після 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу;
- для виходу на пенсію після 63 років - мінімум 23 роки;
- для пенсії після 65 років - щонайменше 15 років.
У ПФУ пояснюють, якщо людина досягла 60-ліття у 2025-му, для призначення пенсії за віком було достатньо 32 років стажу. Якщо ж вона звертається за пенсією у 2026 році, потрібно вже 33 роки страхового стажу.
Для оформлення пенсії у 2026 році потрібно мати 33 роки стажу (інфографіка Пенсійний фонд України/ Facebook)
Пенсії в Україні підвищили
З 1 січня поточного року в Україні зросли пенсії. Тепер мінімальна сума для непрацюючих осіб віком від 65 років, які мають повний страховий стаж (30 років - для жінок та 35 років - для чоловіків) становить 3 458,80 гривень (що становить 40% мінімальної заробітної плати).
Зазначимо, що якщо людині пенсійного віку не вистачає страхового стажу, то вона може:
- допрацювати необхідну кількість місяців/років;
- "докупити" страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії.
"Необхідний стаж можна "купити" одноразово, сплативши всю суму єдиного внеску за необхідний період", - уточнили у ПФУ.
При цьому стаж за період до 2004 року "купити" неможливо.