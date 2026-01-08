Стажу потрібно більше. Які умови для виходу на пенсію за віком з 2026 року

Підставою виходу на пенсію в Україні є наявність необхідної кількості років страхового стажу, а не досягнення 60-річного віку.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України у Facebook розповідає, скільки років стажу треба мати у 2026-му.

Скільки треба стажу для виходу на пенсію у 2026 році

Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", саме тривалість страхового стажу визначає право на вихід на пенсію. Вона обчислюється на дату досягнення відповідного віку.

Скільки потрібно у 2026 році:

для пенсії після 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу;

для виходу на пенсію після 63 років - мінімум 23 роки;

для пенсії після 65 років - щонайменше 15 років.

У ПФУ пояснюють, якщо людина досягла 60-ліття у 2025-му, для призначення пенсії за віком було достатньо 32 років стажу. Якщо ж вона звертається за пенсією у 2026 році, потрібно вже 33 роки страхового стажу.

Для оформлення пенсії у 2026 році потрібно мати 33 роки стажу (інфографіка Пенсійний фонд України/ Facebook)