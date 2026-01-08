ua en ru
Стажу потрібно більше. Які умови для виходу на пенсію за віком з 2026 року

Четвер 08 січня 2026 15:13
UA EN RU
Стажу потрібно більше. Які умови для виходу на пенсію за віком з 2026 року Хто може вийти на пенсію у 2026 році та за яких умов (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Підставою виходу на пенсію в Україні є наявність необхідної кількості років страхового стажу, а не досягнення 60-річного віку.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України у Facebook розповідає, скільки років стажу треба мати у 2026-му.

Скільки треба стажу для виходу на пенсію у 2026 році

Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", саме тривалість страхового стажу визначає право на вихід на пенсію. Вона обчислюється на дату досягнення відповідного віку.

Скільки потрібно у 2026 році:

  • для пенсії після 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу;
  • для виходу на пенсію після 63 років - мінімум 23 роки;
  • для пенсії після 65 років - щонайменше 15 років.

У ПФУ пояснюють, якщо людина досягла 60-ліття у 2025-му, для призначення пенсії за віком було достатньо 32 років стажу. Якщо ж вона звертається за пенсією у 2026 році, потрібно вже 33 роки страхового стажу.

Пенсії в Україні підвищили

З 1 січня поточного року в Україні зросли пенсії. Тепер мінімальна сума для непрацюючих осіб віком від 65 років, які мають повний страховий стаж (30 років - для жінок та 35 років - для чоловіків) становить 3 458,80 гривень (що становить 40% мінімальної заробітної плати).

Зазначимо, що якщо людині пенсійного віку не вистачає страхового стажу, то вона може:

  • допрацювати необхідну кількість місяців/років;
  • "докупити" страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії.

"Необхідний стаж можна "купити" одноразово, сплативши всю суму єдиного внеску за необхідний період", - уточнили у ПФУ.

При цьому стаж за період до 2004 року "купити" неможливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Пенсійний фонд України
Новини
